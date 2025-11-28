Токеномика Cope (COPE)

Токеномика Cope (COPE)

Откройте для себя ключевую информацию о Cope (COPE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:55:12 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Cope (COPE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cope (COPE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
Исторический максимум:
$ 0,018622
$ 0,018622
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,0003463
$ 0,0003463

Информация о Cope (COPE)

Cope происходит от интернет-мема в стиле самоиронии «cope» (смирись), используя самоуничижительный юмор и продвижение через лидеров мнений (KOL), чтобы привлекать внимание.

Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/DMwbVy48dWVKGe9z1pcVnwF3HLMLrqWdDLfbvx8RchhK

Токеномика Cope (COPE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cope (COPE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COPE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COPE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COPE, изучите текущую цену COPE!

Как купить COPE

Заинтересованы в добавлении Cope (COPE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки COPE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Cope (COPE)

Анализ истории цены COPE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены COPE

Хотите узнать, куда может двигаться COPE? Наша страница прогноза цены COPE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

