Согласно вашему прогнозу, Coinbase потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 323,39.

Согласно вашему прогнозу, Coinbase потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 339,5595.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена COINON составляет $ 356,5374 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена COINON в 2028 году составит $ 374,3643 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена COINON в 2029 году составит $ 393,0825 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена COINON в 2030 году составит $ 412,7366 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Coinbase потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 672,3045.

В 2050 году цена Coinbase потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1 095,1133.