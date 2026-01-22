Сегодняшняя цена Clippy

Текущая цена Clippy (CLIPPY) сегодня составляет $ 0,001349 с изменением 170,20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLIPPY на USD составляет $ 0,001349 за CLIPPY.

На данный момент Clippy занимает #3786 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 0,00, при оборотном предложении 0,00 CLIPPY. В течение последних 24 часов, CLIPPY торговался в диапазоне от $ 0,0005 (минимум) до $ 0,001793 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,002493578943262639, тогда как исторический минимум составил $ 0,00005534295151714.

В краткосрочной перспективе CLIPPY изменился на +5,80% за последний час и на +169,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 19,01K.

Рыночная информация Clippy (CLIPPY)

Место No.3786 Рыночная капитализация $ 0,00 Объем (24Ч) $ 19,01K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,35M Оборотное предложение 0,00 Макс. предложение 999 999 890 Общее предложение 999 999 890 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн SOL

