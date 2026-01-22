БиржаDEX+
Текущая цена Clippy сегодня составляет 0,001349 USD. Рыночная капитализация CLIPPY составляет 0 USD. Отслеживайте обновления цен CLIPPY к USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое!

Подробнее о CLIPPY

Информация о цене CLIPPY

Что такое CLIPPY

Официальный сайт CLIPPY

Токеномика CLIPPY

Прогноз цен CLIPPY

История CLIPPY

Руководство по покупке CLIPPY

Конвертер валют CLIPPY в фиат

CLIPPY на споте

Фьючерсы CLIPPY USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Clippy

Clippy Курс (CLIPPY)

Текущая цена 1 CLIPPY в USD:

$0,001351
+170,20%1D
USD
График цены Clippy (CLIPPY) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-01-22 19:37:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Clippy

Текущая цена Clippy (CLIPPY) сегодня составляет $ 0,001349 с изменением 170,20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLIPPY на USD составляет $ 0,001349 за CLIPPY.

На данный момент Clippy занимает #3786 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 0,00, при оборотном предложении 0,00 CLIPPY. В течение последних 24 часов, CLIPPY торговался в диапазоне от $ 0,0005 (минимум) до $ 0,001793 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,002493578943262639, тогда как исторический минимум составил $ 0,00005534295151714.

В краткосрочной перспективе CLIPPY изменился на +5,80% за последний час и на +169,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 19,01K.

Рыночная информация Clippy (CLIPPY)

No.3786

$ 0,00
$ 19,01K
$ 1,35M
0,00
999 999 890
999 999 890
0,00%

SOL

Текущая рыночная капитализация Clippy составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 19,01K. Циркулируещее обращение CLIPPY составляет 0,00, а общее предложение – 999999890. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,35M.

История цен Clippy в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0005
Мин 24Ч
$ 0,001793
Макс 24Ч

$ 0,0005
$ 0,001793
$ 0,002493578943262639
$ 0,00005534295151714
+5,80%

+170,20%

+169,80%

+169,80%

История цен Clippy (CLIPPY) в USD

Отслеживайте изменения цены Clippy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000851+170,20%
30 дней$ +0,000849+169,80%
60 дней$ +0,000849+169,80%
90 дней$ +0,000849+169,80%
Изменение цены Clippy сегодня

Сегодня для CLIPPY зафиксировано изменение $ +0,000851 (+170,20%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Clippy за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,000849 (+169,80%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Clippy за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CLIPPY изменился на $ +0,000849 (+169,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Clippy за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,000849 (+169,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Clippy (CLIPPY)?

Просмотеть страницу истории цен Clippy.

Анализ ИИ для Clippy

Аналитика на основе ИИ, которая анализирует последние цены Clippy, тенденции объемов торгов и индикаторы рыночных настроений, предоставляя обновления в режиме реального времени для выявления торговых возможностей и поддержки принятия обоснованных решений.

Какие факторы влияют на цены Clippy?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Clippy (CLIPPY):

1. Настроения рынка и активность в социальных сетях, связанная с мем-токеном.
2. Объём торгов и ликвидность на биржах.
3. Уровень вовлеченности сообщества и рост числа держателей.
4. Общие тренды на рынке криптовалют и показатели Биткоина.
5. Развитие полезных функций или объявленные партнёрства.
6. Движение крупных инвесторов и крупные транзакции.
7. Включение токена на биржи и доступность для пользователей.
8. Регуляторные новости, затрагивающие мем-токены.
9. Поддержка или упоминания со стороны влиятельных личностей.
10. Динамика предложения и изменения в токеномике.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Clippy?

Люди хотят знать цену Clippy (CLIPPY) сегодня по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, анализ рыночных настроений, потенциальные инвестиционные возможности и постоянное следование за волатильностью этого мем-токена. Цены в режиме реального времени помогают трейдерам эффективно планировать входы и выходы из сделок.

Прогноз цены Clippy

Прогноз цены Clippy (CLIPPY) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CLIPPY в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Clippy (CLIPPY) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Clippy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Clippy достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CLIPPY, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Clippy».

Как купить и инвестировать Clippy

Готовы приступить к работе с Clippy? Покупка CLIPPY на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Clippy. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Clippy (CLIPPY).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Clippy будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Clippy (CLIPPY)

Что вы можете сделать с Clippy

Владение Clippy позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Clippy (CLIPPY) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Источники Clippy

Для более глубокого понимания Clippy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Clippy
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Clippy

Узнайте больше о Clippy

CLIPPY USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CLIPPY с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CLIPPY USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Clippy (CLIPPY) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Clippy в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CLIPPY/USDT
$0,001351
$0,001351
+170,20%
0,00% (USDT)

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,02532

$0,00820

$0,00240

$0,02526

$0,038066

$0,00000000011300

$0,05597

