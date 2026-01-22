Clippy Курс (CLIPPY)
Текущая цена Clippy (CLIPPY) сегодня составляет $ 0,001349 с изменением 170,20% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CLIPPY на USD составляет $ 0,001349 за CLIPPY.
На данный момент Clippy занимает #3786 место по рыночной капитализации, которая составляет $ 0,00, при оборотном предложении 0,00 CLIPPY. В течение последних 24 часов, CLIPPY торговался в диапазоне от $ 0,0005 (минимум) до $ 0,001793 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,002493578943262639, тогда как исторический минимум составил $ 0,00005534295151714.
В краткосрочной перспективе CLIPPY изменился на +5,80% за последний час и на +169,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 19,01K.
Текущая рыночная капитализация Clippy составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 19,01K. Циркулируещее обращение CLIPPY составляет 0,00, а общее предложение – 999999890. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,35M.
Отслеживайте изменения цены Clippy за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,000851
|+170,20%
|30 дней
|$ +0,000849
|+169,80%
|60 дней
|$ +0,000849
|+169,80%
|90 дней
|$ +0,000849
|+169,80%
Сегодня для CLIPPY зафиксировано изменение $ +0,000851 (+170,20%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,000849 (+169,80%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то CLIPPY изменился на $ +0,000849 (+169,80%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,000849 (+169,80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Clippy (CLIPPY)?
Просмотеть страницу истории цен Clippy.
Аналитика на основе ИИ, которая анализирует последние цены Clippy, тенденции объемов торгов и индикаторы рыночных настроений, предоставляя обновления в режиме реального времени для выявления торговых возможностей и поддержки принятия обоснованных решений.
В 2040 году цена Clippy потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
Готовы приступить к работе с Clippy? Покупка CLIPPY на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Clippy. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Clippy (CLIPPY).
Владение Clippy позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Clippy (CLIPPY) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Для более глубокого понимания Clippy рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
