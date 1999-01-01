CALCIFY

Calcify Tech – это децентрализованный рынок вычислительных ресурсов, предназначенный для разработчиков ИИ, Web3-проектов и компаний, которым нужен масштабируемый, не требующий доверия и доступный по запросу доступ к ресурсам GPU, CPU и памяти.

Название криптовалютыCALCIFY

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение2 100 000 000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBASE

ВведениеCalcify Tech – это децентрализованный рынок вычислительных ресурсов, предназначенный для разработчиков ИИ, Web3-проектов и компаний, которым нужен масштабируемый, не требующий доверия и доступный по запросу доступ к ресурсам GPU, CPU и памяти.

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