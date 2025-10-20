Текущая цена Openverse Network сегодня составляет 16.894 USD. Следите за обновлениями цены BTG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Openverse Network сегодня составляет 16.894 USD. Следите за обновлениями цены BTG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BTG прямо сейчас на MEXC.

Openverse Network Курс (BTG)

$16,894
$16,894$16,894
+7,22%1D
График цены Openverse Network (BTG) в реальном времени
Информация о ценах Openverse Network (BTG) (USD)

$ 15,316
$ 15,316$ 15,316
$ 18,301
$ 18,301$ 18,301
$ 15,316
$ 15,316$ 15,316

$ 18,301
$ 18,301$ 18,301

$ 18,19539257931758
$ 18,19539257931758$ 18,19539257931758

$ 3,477213386513058
$ 3,477213386513058$ 3,477213386513058

+0,54%

+7,22%

+68,46%

+68,46%

Текущая цена Openverse Network (BTG) составляет $ 16,894. За последние 24 часа BTG торговался в диапазоне от $ 15,316 до $ 18,301, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BTG за все время составляет $ 18,19539257931758, а минимальная – $ 3,477213386513058.

Что касается краткосрочной динамики, BTG изменился на +0,54% за последний час, на +7,22% за 24 часа и на +68,46% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Openverse Network (BTG)

$ 32,10M
$ 32,10M$ 32,10M

$ 699,06K
$ 699,06K$ 699,06K

$ 337,88M
$ 337,88M$ 337,88M

1,90M
1,90M 1,90M

20 000 000
20 000 000 20 000 000

20 000 000
20 000 000 20 000 000

Текущая рыночная капитализация Openverse Network составляет $ 32,10M, при 24-часовом объеме торгов $ 699,06K. Циркулируещее обращение BTG составляет 1,90M, а общее предложение – 20000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 337,88M.

История цен Openverse Network (BTG) в USD

Отслеживайте изменения цены Openverse Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +1,13761+7,22%
30 дней$ +15,394+1 026,26%
60 дней$ +15,394+1 026,26%
90 дней$ +15,394+1 026,26%
Изменение цены Openverse Network сегодня

Сегодня для BTG зафиксировано изменение $ +1,13761 (+7,22%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Openverse Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +15,394 (+1 026,26%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Openverse Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BTG изменился на $ +15,394 (+1 026,26%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Openverse Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +15,394 (+1 026,26%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Openverse Network (BTG)?

Просмотеть страницу истории цен Openverse Network.

Что такое Openverse Network (BTG)

Openverse Network – это сеть хабов 0 уровня, основанная на технологии блокчейн. Опираясь на существующие блокчейн-фреймворки, она вводит концепцию «полностью открытой кроссчейн-системы на основе протоколов». Ее цель – «сделать передачу ценностей (токенов/NFT/сообщений) между различными блокчейнами и традиционным Интернетом такой же простой, как отправка электронного письма».

Openverse Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Openverse Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BTG, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Openverse Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Openverse Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Openverse Network (USD)

Сколько будет стоить Openverse Network (BTG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Openverse Network (BTG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Openverse Network.

Проверьте прогноз цены Openverse Network!

Токеномика Openverse Network (BTG)

Понимание токеномики Openverse Network (BTG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BTG прямо сейчас!

Как купить Openverse Network (BTG)

Ищете как купить Openverse Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Openverse Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BTG на местную валюту

1 Openverse Network (BTG) в VND
444 565,61
1 Openverse Network (BTG) в AUD
A$25,84782
1 Openverse Network (BTG) в GBP
12,6705
1 Openverse Network (BTG) в EUR
14,52884
1 Openverse Network (BTG) в USD
$16,894
1 Openverse Network (BTG) в MYR
RM71,29268
1 Openverse Network (BTG) в TRY
709,21012
1 Openverse Network (BTG) в JPY
¥2 567,888
1 Openverse Network (BTG) в ARS
ARS$22 798,79088
1 Openverse Network (BTG) в RUB
1 372,13068
1 Openverse Network (BTG) в INR
1 483,80002
1 Openverse Network (BTG) в IDR
Rp281 566,55404
1 Openverse Network (BTG) в PHP
990,15734
1 Openverse Network (BTG) в EGP
￡E.803,81652
1 Openverse Network (BTG) в BRL
R$90,88972
1 Openverse Network (BTG) в CAD
C$23,48266
1 Openverse Network (BTG) в BDT
2 062,41952
1 Openverse Network (BTG) в NGN
24 698,69012
1 Openverse Network (BTG) в COP
$65 992,1875
1 Openverse Network (BTG) в ZAR
R.292,60408
1 Openverse Network (BTG) в UAH
707,8586
1 Openverse Network (BTG) в TZS
T.Sh.41 920,43372
1 Openverse Network (BTG) в VES
Bs3 547,74
1 Openverse Network (BTG) в CLP
$15 998,618
1 Openverse Network (BTG) в PKR
Rs4 781,67776
1 Openverse Network (BTG) в KZT
9 092,51974
1 Openverse Network (BTG) в THB
฿553,10956
1 Openverse Network (BTG) в TWD
NT$520,67308
1 Openverse Network (BTG) в AED
د.إ62,00098
1 Openverse Network (BTG) в CHF
Fr13,34626
1 Openverse Network (BTG) в HKD
HK$131,26638
1 Openverse Network (BTG) в AMD
֏6 462,7997
1 Openverse Network (BTG) в MAD
.د.م156,43844
1 Openverse Network (BTG) в MXN
$310,8496
1 Openverse Network (BTG) в SAR
ريال63,3525
1 Openverse Network (BTG) в ETB
Br2 558,08948
1 Openverse Network (BTG) в KES
KSh2 181,69116
1 Openverse Network (BTG) в JOD
د.أ11,977846
1 Openverse Network (BTG) в PLN
61,49416
1 Openverse Network (BTG) в RON
лв73,82678
1 Openverse Network (BTG) в SEK
kr158,46572
1 Openverse Network (BTG) в BGN
лв28,38192
1 Openverse Network (BTG) в HUF
Ft5 674,6946
1 Openverse Network (BTG) в CZK
354,09824
1 Openverse Network (BTG) в KWD
د.ك5,169564
1 Openverse Network (BTG) в ILS
55,58126
1 Openverse Network (BTG) в BOB
Bs116,73754
1 Openverse Network (BTG) в AZN
28,7198
1 Openverse Network (BTG) в TJS
SM156,43844
1 Openverse Network (BTG) в GEL
45,6138
1 Openverse Network (BTG) в AOA
Kz15 400,06358
1 Openverse Network (BTG) в BHD
.د.ب6,352144
1 Openverse Network (BTG) в BMD
$16,894
1 Openverse Network (BTG) в DKK
kr108,62842
1 Openverse Network (BTG) в HNL
L443,63644
1 Openverse Network (BTG) в MUR
769,01488
1 Openverse Network (BTG) в NAD
$293,27984
1 Openverse Network (BTG) в NOK
kr168,60212
1 Openverse Network (BTG) в NZD
$29,39556
1 Openverse Network (BTG) в PAB
B/.16,894
1 Openverse Network (BTG) в PGK
K70,9548
1 Openverse Network (BTG) в QAR
ر.ق61,49416
1 Openverse Network (BTG) в RSD
дин.1 706,12506
1 Openverse Network (BTG) в UZS
soʻm203 542,12186
1 Openverse Network (BTG) в ALL
L1 408,79066
1 Openverse Network (BTG) в ANG
ƒ30,24026
1 Openverse Network (BTG) в AWG
ƒ30,4092
1 Openverse Network (BTG) в BBD
$33,788
1 Openverse Network (BTG) в BAM
KM28,38192
1 Openverse Network (BTG) в BIF
Fr49 820,406
1 Openverse Network (BTG) в BND
$21,9622
1 Openverse Network (BTG) в BSD
$16,894
1 Openverse Network (BTG) в JMD
$2 711,14912
1 Openverse Network (BTG) в KHR
68 120,8315
1 Openverse Network (BTG) в KMF
Fr7 163,056
1 Openverse Network (BTG) в LAK
367 260,86222
1 Openverse Network (BTG) в LKR
රු5 127,16006
1 Openverse Network (BTG) в MDL
L286,69118
1 Openverse Network (BTG) в MGA
Ar75 757,7642
1 Openverse Network (BTG) в MOP
P135,152
1 Openverse Network (BTG) в MVR
258,4782
1 Openverse Network (BTG) в MWK
MK29 278,9914
1 Openverse Network (BTG) в MZN
MT1 079,5266
1 Openverse Network (BTG) в NPR
रु2 374,28276
1 Openverse Network (BTG) в PYG
119 812,248
1 Openverse Network (BTG) в RWF
Fr24 513,194
1 Openverse Network (BTG) в SBD
$139,03762
1 Openverse Network (BTG) в SCR
230,94098
1 Openverse Network (BTG) в SRD
$669,67816
1 Openverse Network (BTG) в SVC
$147,8225
1 Openverse Network (BTG) в SZL
L293,27984
1 Openverse Network (BTG) в TMT
m59,29794
1 Openverse Network (BTG) в TND
د.ت49,634572
1 Openverse Network (BTG) в TTD
$114,54132
1 Openverse Network (BTG) в UGX
Sh58 858,696
1 Openverse Network (BTG) в XAF
Fr9 528,216
1 Openverse Network (BTG) в XCD
$45,6138
1 Openverse Network (BTG) в XOF
Fr9 528,216
1 Openverse Network (BTG) в XPF
Fr1 723,188
1 Openverse Network (BTG) в BWP
P226,3796
1 Openverse Network (BTG) в BZD
$33,95694
1 Openverse Network (BTG) в CVE
$1 607,63304
1 Openverse Network (BTG) в DJF
Fr3 007,132
1 Openverse Network (BTG) в DOP
$1 071,9243
1 Openverse Network (BTG) в DZD
د.ج2 203,31548
1 Openverse Network (BTG) в FJD
$38,8562
1 Openverse Network (BTG) в GNF
Fr146 893,33
1 Openverse Network (BTG) в GTQ
Q129,40804
1 Openverse Network (BTG) в GYD
$3 534,2248
1 Openverse Network (BTG) в ISK
kr2 061,068

Источники Openverse Network

Для более глубокого понимания Openverse Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Openverse Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Openverse Network

Сколько стоит Openverse Network (BTG) на сегодня?
Актуальная цена BTG в USD – 16,894 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BTG в USD?
Текущая цена BTG в USD составляет $ 16,894. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Openverse Network?
Рыночная капитализация BTG составляет $ 32,10M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BTG?
Циркулирующее предложение BTG составляет 1,90M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BTG?
BTG достиг максимальной цены (ATH) в 18,19539257931758 USD.
Какова была минимальная цена BTG за все время (ATL)?
BTG достиг минимальной цены (ATL) в 3,477213386513058 USD.
Каков объем торгов BTG?
Объем торгов за последние 24 часа для BTG составляет $ 699,06K USD.
Вырастет ли BTG в цене в этом году?
BTG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BTG для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Openverse Network (BTG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
