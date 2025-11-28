Что такое BTG

Токеномика и анализ цен Openverse Network (BTG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Openverse Network (BTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,92M $ 14,92M $ 14,92M Общее предложение: $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Оборотное предложение: $ 1,90M $ 1,90M $ 1,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 157,10M $ 157,10M $ 157,10M Исторический максимум: $ 19 $ 19 $ 19 Исторический минимум: $ 3,477213386513058 $ 3,477213386513058 $ 3,477213386513058 Текущая цена: $ 7,855 $ 7,855 $ 7,855 Узнайте больше о цене Openverse Network (BTG) Купить BTG сейчас!

Информация о Openverse Network (BTG) Openverse Network – это сеть хабов 0 уровня, основанная на технологии блокчейн. Опираясь на существующие блокчейн-фреймворки, она вводит концепцию «полностью открытой кроссчейн-системы на основе протоколов». Ее цель – «сделать передачу ценностей (токенов/NFT/сообщений) между различными блокчейнами и традиционным Интернетом такой же простой, как отправка электронного письма». Официальный сайт: https://www.openverse.network Whitepaper: https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Токеномика Openverse Network (BTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Openverse Network (BTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BTG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BTG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTG, изучите текущую цену BTG!

Как купить BTG Заинтересованы в добавлении Openverse Network (BTG) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BTG, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BTG на MEXC прямо сейчас! История цены Openverse Network (BTG) Анализ истории цены BTG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BTG прямо сейчас! Прогноз цены BTG Хотите узнать, куда может двигаться BTG? Наша страница прогноза цены BTG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BTG прямо сейчас!

