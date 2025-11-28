Токеномика Openverse Network (BTG)

Токеномика Openverse Network (BTG)

Откройте для себя ключевую информацию о Openverse Network (BTG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:54:51 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Openverse Network (BTG)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Openverse Network (BTG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,92M
Общее предложение:
$ 20,00M
Оборотное предложение:
$ 1,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 157,10M
Исторический максимум:
$ 19
Исторический минимум:
$ 3,477213386513058
Текущая цена:
$ 7,855
Информация о Openverse Network (BTG)

Openverse Network – это сеть хабов 0 уровня, основанная на технологии блокчейн. Опираясь на существующие блокчейн-фреймворки, она вводит концепцию «полностью открытой кроссчейн-системы на основе протоколов». Ее цель – «сделать передачу ценностей (токенов/NFT/сообщений) между различными блокчейнами и традиционным Интернетом такой же простой, как отправка электронного письма».

Официальный сайт:
https://www.openverse.network
Whitepaper:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Токеномика Openverse Network (BTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Openverse Network (BTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BTG, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BTG.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTG, изучите текущую цену BTG!

Как купить BTG

Заинтересованы в добавлении Openverse Network (BTG) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BTG, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Openverse Network (BTG)

Анализ истории цены BTG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BTG

Хотите узнать, куда может двигаться BTG? Наша страница прогноза цены BTG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

