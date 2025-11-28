Токеномика Openverse Network (BTG)
Информация о Openverse Network (BTG)
Openverse Network – это сеть хабов 0 уровня, основанная на технологии блокчейн. Опираясь на существующие блокчейн-фреймворки, она вводит концепцию «полностью открытой кроссчейн-системы на основе протоколов». Ее цель – «сделать передачу ценностей (токенов/NFT/сообщений) между различными блокчейнами и традиционным Интернетом такой же простой, как отправка электронного письма».
Токеномика Openverse Network (BTG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Openverse Network (BTG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов BTG, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов BTG.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BTG, изучите текущую цену BTG!
История цены Openverse Network (BTG)
Анализ истории цены BTG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены BTG
Хотите узнать, куда может двигаться BTG? Наша страница прогноза цены BTG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
