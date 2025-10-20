Текущая цена Baby Shark Universe сегодня составляет 0.21941 USD. Следите за обновлениями цены BSU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BSU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Baby Shark Universe сегодня составляет 0.21941 USD. Следите за обновлениями цены BSU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BSU прямо сейчас на MEXC.

Логотип Baby Shark Universe

Baby Shark Universe Курс (BSU)

Текущая цена 1 BSU в USD:

$0,21941
$0,21941$0,21941
-3,97%1D
USD
График цены Baby Shark Universe (BSU) в реальном времени
Информация о ценах Baby Shark Universe (BSU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,21467
$ 0,21467$ 0,21467
Мин 24Ч
$ 0,23283
$ 0,23283$ 0,23283
Макс 24Ч

$ 0,21467
$ 0,21467$ 0,21467

$ 0,23283
$ 0,23283$ 0,23283

$ 0,37631193723515616
$ 0,37631193723515616$ 0,37631193723515616

$ 0,05070113905338495
$ 0,05070113905338495$ 0,05070113905338495

+0,77%

-3,96%

+27,77%

+27,77%

Текущая цена Baby Shark Universe (BSU) составляет $ 0,21941. За последние 24 часа BSU торговался в диапазоне от $ 0,21467 до $ 0,23283, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BSU за все время составляет $ 0,37631193723515616, а минимальная – $ 0,05070113905338495.

Что касается краткосрочной динамики, BSU изменился на +0,77% за последний час, на -3,96% за 24 часа и на +27,77% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Baby Shark Universe (BSU)

No.603

$ 36,86M
$ 36,86M$ 36,86M

$ 57,55K
$ 57,55K$ 57,55K

$ 186,50M
$ 186,50M$ 186,50M

168,00M
168,00M 168,00M

850 000 000
850 000 000 850 000 000

850 000 000
850 000 000 850 000 000

19,76%

BSC

Текущая рыночная капитализация Baby Shark Universe составляет $ 36,86M, при 24-часовом объеме торгов $ 57,55K. Циркулируещее обращение BSU составляет 168,00M, а общее предложение – 850000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 186,50M.

История цен Baby Shark Universe (BSU) в USD

Отслеживайте изменения цены Baby Shark Universe за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0090707-3,96%
30 дней$ +0,05407+32,70%
60 дней$ +0,08828+67,32%
90 дней$ +0,20941+2 094,10%
Изменение цены Baby Shark Universe сегодня

Сегодня для BSU зафиксировано изменение $ -0,0090707 (-3,96%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Baby Shark Universe за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,05407 (+32,70%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Baby Shark Universe за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BSU изменился на $ +0,08828 (+67,32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Baby Shark Universe за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,20941 (+2 094,10%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Baby Shark Universe (BSU)?

Просмотеть страницу истории цен Baby Shark Universe.

Что такое Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) – это гибридная платформа для развлечений и цифровых активов, которая использует всемирно признанную интеллектуальную собственность (IP) Baby Shark для объединения пользователей Web2 и экосистемы Web3. Проект направлен на естественную интеграцию огромной существующей базы поклонников в пространство Web3, создание устойчивой экономической модели через разнообразные цифровые опыты, включая игры, NFT и метавселенную.

Baby Shark Universe доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Baby Shark Universe. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BSU, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Baby Shark Universe в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Baby Shark Universe простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Baby Shark Universe (USD)

Сколько будет стоить Baby Shark Universe (BSU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Baby Shark Universe (BSU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Baby Shark Universe.

Проверьте прогноз цены Baby Shark Universe!

Токеномика Baby Shark Universe (BSU)

Понимание токеномики Baby Shark Universe (BSU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BSU прямо сейчас!

Как купить Baby Shark Universe (BSU)

Ищете как купить Baby Shark Universe? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Baby Shark Universe на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BSU на местную валюту

1 Baby Shark Universe (BSU) в VND
5 773,77415
1 Baby Shark Universe (BSU) в AUD
A$0,3356973
1 Baby Shark Universe (BSU) в GBP
0,1623634
1 Baby Shark Universe (BSU) в EUR
0,1886926
1 Baby Shark Universe (BSU) в USD
$0,21941
1 Baby Shark Universe (BSU) в MYR
RM0,9259102
1 Baby Shark Universe (BSU) в TRY
9,2108318
1 Baby Shark Universe (BSU) в JPY
¥33,35032
1 Baby Shark Universe (BSU) в ARS
ARS$296,0981832
1 Baby Shark Universe (BSU) в RUB
17,8270625
1 Baby Shark Universe (BSU) в INR
19,264198
1 Baby Shark Universe (BSU) в IDR
Rp3 656,8318706
1 Baby Shark Universe (BSU) в PHP
12,857426
1 Baby Shark Universe (BSU) в EGP
￡E.10,4329455
1 Baby Shark Universe (BSU) в BRL
R$1,1804258
1 Baby Shark Universe (BSU) в CAD
C$0,3049799
1 Baby Shark Universe (BSU) в BDT
26,7855728
1 Baby Shark Universe (BSU) в NGN
320,7730318
1 Baby Shark Universe (BSU) в COP
$857,0703125
1 Baby Shark Universe (BSU) в ZAR
R.3,795793
1 Baby Shark Universe (BSU) в UAH
9,193279
1 Baby Shark Universe (BSU) в TZS
T.Sh.544,4395858
1 Baby Shark Universe (BSU) в VES
Bs46,0761
1 Baby Shark Universe (BSU) в CLP
$207,78127
1 Baby Shark Universe (BSU) в PKR
Rs62,1018064
1 Baby Shark Universe (BSU) в KZT
118,0886561
1 Baby Shark Universe (BSU) в THB
฿7,1812893
1 Baby Shark Universe (BSU) в TWD
NT$6,7600221
1 Baby Shark Universe (BSU) в AED
د.إ0,8052347
1 Baby Shark Universe (BSU) в CHF
Fr0,1733339
1 Baby Shark Universe (BSU) в HKD
HK$1,7048157
1 Baby Shark Universe (BSU) в AMD
֏83,9352955
1 Baby Shark Universe (BSU) в MAD
.د.م2,0317366
1 Baby Shark Universe (BSU) в MXN
$4,037144
1 Baby Shark Universe (BSU) в SAR
ريال0,8227875
1 Baby Shark Universe (BSU) в ETB
Br33,2230622
1 Baby Shark Universe (BSU) в KES
KSh28,3346074
1 Baby Shark Universe (BSU) в JOD
د.أ0,15556169
1 Baby Shark Universe (BSU) в PLN
0,7986524
1 Baby Shark Universe (BSU) в RON
лв0,9588217
1 Baby Shark Universe (BSU) в SEK
kr2,0602599
1 Baby Shark Universe (BSU) в BGN
лв0,3686088
1 Baby Shark Universe (BSU) в HUF
Ft73,699819
1 Baby Shark Universe (BSU) в CZK
4,5966395
1 Baby Shark Universe (BSU) в KWD
د.ك0,06713946
1 Baby Shark Universe (BSU) в ILS
0,7218589
1 Baby Shark Universe (BSU) в BOB
Bs1,5161231
1 Baby Shark Universe (BSU) в AZN
0,372997
1 Baby Shark Universe (BSU) в TJS
SM2,0317366
1 Baby Shark Universe (BSU) в GEL
0,592407
1 Baby Shark Universe (BSU) в AOA
Kz200,0075737
1 Baby Shark Universe (BSU) в BHD
.د.ب0,08249816
1 Baby Shark Universe (BSU) в BMD
$0,21941
1 Baby Shark Universe (BSU) в DKK
kr1,4108063
1 Baby Shark Universe (BSU) в HNL
L5,7617066
1 Baby Shark Universe (BSU) в MUR
9,9875432
1 Baby Shark Universe (BSU) в NAD
$3,8089576
1 Baby Shark Universe (BSU) в NOK
kr2,1897118
1 Baby Shark Universe (BSU) в NZD
$0,3795793
1 Baby Shark Universe (BSU) в PAB
B/.0,21941
1 Baby Shark Universe (BSU) в PGK
K0,921522
1 Baby Shark Universe (BSU) в QAR
ر.ق0,7986524
1 Baby Shark Universe (BSU) в RSD
дин.22,1538277
1 Baby Shark Universe (BSU) в UZS
soʻm2 643,4933679
1 Baby Shark Universe (BSU) в ALL
L18,2965999
1 Baby Shark Universe (BSU) в ANG
ƒ0,3927439
1 Baby Shark Universe (BSU) в AWG
ƒ0,394938
1 Baby Shark Universe (BSU) в BBD
$0,43882
1 Baby Shark Universe (BSU) в BAM
KM0,3686088
1 Baby Shark Universe (BSU) в BIF
Fr647,04009
1 Baby Shark Universe (BSU) в BND
$0,285233
1 Baby Shark Universe (BSU) в BSD
$0,21941
1 Baby Shark Universe (BSU) в JMD
$35,2109168
1 Baby Shark Universe (BSU) в KHR
884,7159725
1 Baby Shark Universe (BSU) в KMF
Fr93,02984
1 Baby Shark Universe (BSU) в LAK
4 769,7825133
1 Baby Shark Universe (BSU) в LKR
රු66,5887409
1 Baby Shark Universe (BSU) в MDL
L3,7233877
1 Baby Shark Universe (BSU) в MGA
Ar983,900263
1 Baby Shark Universe (BSU) в MOP
P1,75528
1 Baby Shark Universe (BSU) в MVR
3,356973
1 Baby Shark Universe (BSU) в MWK
MK380,259471
1 Baby Shark Universe (BSU) в MZN
MT14,020299
1 Baby Shark Universe (BSU) в NPR
रु30,8358814
1 Baby Shark Universe (BSU) в PYG
1 556,05572
1 Baby Shark Universe (BSU) в RWF
Fr318,36391
1 Baby Shark Universe (BSU) в SBD
$1,8057443
1 Baby Shark Universe (BSU) в SCR
2,9993347
1 Baby Shark Universe (BSU) в SRD
$8,6974124
1 Baby Shark Universe (BSU) в SVC
$1,9198375
1 Baby Shark Universe (BSU) в SZL
L3,8089576
1 Baby Shark Universe (BSU) в TMT
m0,7701291
1 Baby Shark Universe (BSU) в TND
د.ت0,64462658
1 Baby Shark Universe (BSU) в TTD
$1,4875998
1 Baby Shark Universe (BSU) в UGX
Sh764,42444
1 Baby Shark Universe (BSU) в XAF
Fr123,74724
1 Baby Shark Universe (BSU) в XCD
$0,592407
1 Baby Shark Universe (BSU) в XOF
Fr123,74724
1 Baby Shark Universe (BSU) в XPF
Fr22,37982
1 Baby Shark Universe (BSU) в BWP
P2,940094
1 Baby Shark Universe (BSU) в BZD
$0,4410141
1 Baby Shark Universe (BSU) в CVE
$20,8790556
1 Baby Shark Universe (BSU) в DJF
Fr39,05498
1 Baby Shark Universe (BSU) в DOP
$13,9215645
1 Baby Shark Universe (BSU) в DZD
د.ج28,6308109
1 Baby Shark Universe (BSU) в FJD
$0,504643
1 Baby Shark Universe (BSU) в GNF
Fr1 907,76995
1 Baby Shark Universe (BSU) в GTQ
Q1,6806806
1 Baby Shark Universe (BSU) в GYD
$45,900572
1 Baby Shark Universe (BSU) в ISK
kr26,76802

Источники Baby Shark Universe

Для более глубокого понимания Baby Shark Universe рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Baby Shark Universe
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Baby Shark Universe

Сколько стоит Baby Shark Universe (BSU) на сегодня?
Актуальная цена BSU в USD – 0,21941 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BSU в USD?
Текущая цена BSU в USD составляет $ 0,21941. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Baby Shark Universe?
Рыночная капитализация BSU составляет $ 36,86M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BSU?
Циркулирующее предложение BSU составляет 168,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BSU?
BSU достиг максимальной цены (ATH) в 0,37631193723515616 USD.
Какова была минимальная цена BSU за все время (ATL)?
BSU достиг минимальной цены (ATL) в 0,05070113905338495 USD.
Каков объем торгов BSU?
Объем торгов за последние 24 часа для BSU составляет $ 57,55K USD.
Вырастет ли BSU в цене в этом году?
BSU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BSU для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

