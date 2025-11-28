Что такое BSU

Токеномика Baby Shark Universe (BSU) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Shark Universe (BSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Baby Shark Universe (BSU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Shark Universe (BSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 40,52M $ 40,52M $ 40,52M Общее предложение: $ 850,00M $ 850,00M $ 850,00M Оборотное предложение: $ 168,00M $ 168,00M $ 168,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 205,01M $ 205,01M $ 205,01M Исторический максимум: $ 0,38044 $ 0,38044 $ 0,38044 Исторический минимум: $ 0,05070113905338495 $ 0,05070113905338495 $ 0,05070113905338495 Текущая цена: $ 0,24119 $ 0,24119 $ 0,24119 Узнайте больше о цене Baby Shark Universe (BSU) Купить BSU сейчас!

Информация о Baby Shark Universe (BSU) Baby Shark Universe (BSU) – это гибридная платформа для развлечений и цифровых активов, которая использует всемирно признанную интеллектуальную собственность (IP) Baby Shark для объединения пользователей Web2 и экосистемы Web3. Проект направлен на естественную интеграцию огромной существующей базы поклонников в пространство Web3, создание устойчивой экономической модели через разнообразные цифровые опыты, включая игры, NFT и метавселенную. Официальный сайт: https://www.babysharkuniverse.io Whitepaper: https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Токеномика Baby Shark Universe (BSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Shark Universe (BSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BSU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BSU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSU, изучите текущую цену BSU!

Как купить BSU Заинтересованы в добавлении Baby Shark Universe (BSU) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BSU, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BSU на MEXC прямо сейчас! История цены Baby Shark Universe (BSU) Анализ истории цены BSU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BSU прямо сейчас! Прогноз цены BSU Хотите узнать, куда может двигаться BSU? Наша страница прогноза цены BSU объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BSU прямо сейчас!

