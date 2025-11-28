Токеномика Baby Shark Universe (BSU)

Откройте для себя ключевую информацию о Baby Shark Universe (BSU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:32:51 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Baby Shark Universe (BSU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Shark Universe (BSU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 40,52M
$ 40,52M
Общее предложение:
$ 850,00M
$ 850,00M
Оборотное предложение:
$ 168,00M
$ 168,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 205,01M
$ 205,01M
Исторический максимум:
$ 0,38044
$ 0,38044
Исторический минимум:
$ 0,05070113905338495
$ 0,05070113905338495
Текущая цена:
$ 0,24119
$ 0,24119

Информация о Baby Shark Universe (BSU)

Baby Shark Universe (BSU) – это гибридная платформа для развлечений и цифровых активов, которая использует всемирно признанную интеллектуальную собственность (IP) Baby Shark для объединения пользователей Web2 и экосистемы Web3. Проект направлен на естественную интеграцию огромной существующей базы поклонников в пространство Web3, создание устойчивой экономической модели через разнообразные цифровые опыты, включая игры, NFT и метавселенную.

Официальный сайт:
https://www.babysharkuniverse.io
Whitepaper:
https://bsuniverse.gitbook.io/babysharkuniverse/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1aecab957bad4c6e36dd29c3d3bb470c4c29768a

Токеномика Baby Shark Universe (BSU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Baby Shark Universe (BSU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BSU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BSU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BSU, изучите текущую цену BSU!

