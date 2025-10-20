Что такое Boost (BOOST)

BOOST, будущее взаимодействия между брендами и создателями, основано на фундаменте, заложенном Alphabot, и сейчас расширяется на глобальном уровне. С запуском Pulse, нашей платформы InfoFi + Action Layer, которая превращает внимание в реальный рост количества пользователей, мы объединяем настоящее взаимодействие с измеримым принятием. Boost объединяет крупнейшие мировые бренды, популярных создателей и их сообщества трансформационным образом. Alphabot уже доказал свою масштабность в Web3, имея более 7 миллионов зарегистрированных пользователей и 1,56 миллиарда долларов распределенных вознаграждений. Теперь экосистема Boost, работающая на BOOST, идет еще дальше, предоставляя возможности миллиардам пользователей, брендов и создателей и устанавливая новый стандарт социального взаимодействия и взаимодействия ончейн.

Boost доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Boost. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга BOOST, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о Boost в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Boost простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Boost (USD)

Сколько будет стоить Boost (BOOST) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Boost (BOOST) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Boost.

Проверьте прогноз цены Boost!

Токеномика Boost (BOOST)

Понимание токеномики Boost (BOOST) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOOST прямо сейчас!

Как купить Boost (BOOST)

Ищете как купить Boost? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Boost на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BOOST на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники Boost

Для более глубокого понимания Boost рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Boost Сколько стоит Boost (BOOST) на сегодня? Актуальная цена BOOST в USD – 0,12709 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BOOST в USD? $ 0,12709 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BOOST в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Boost? Рыночная капитализация BOOST составляет $ 20,19M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BOOST? Циркулирующее предложение BOOST составляет 158,86M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BOOST? BOOST достиг максимальной цены (ATH) в 0,1480689191123496 USD . Какова была минимальная цена BOOST за все время (ATL)? BOOST достиг минимальной цены (ATL) в 0,043332483940612676 USD . Каков объем торгов BOOST? Объем торгов за последние 24 часа для BOOST составляет $ 115,40K USD . Вырастет ли BOOST в цене в этом году? BOOST может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOOST для более подробного анализа.

