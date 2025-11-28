BOOST, будущее взаимодействия между брендами и создателями, основано на фундаменте, заложенном Alphabot, и сейчас расширяется на глобальном уровне. С запуском Pulse, нашей платформы InfoFi + Action Layer, которая превращает внимание в реальный рост количества пользователей, мы объединяем настоящее взаимодействие с измеримым принятием. Boost объединяет крупнейшие мировые бренды, популярных создателей и их сообщества трансформационным образом. Alphabot уже доказал свою масштабность в Web3, имея более 7 миллионов зарегистрированных пользователей и 1,56 миллиарда долларов распределенных вознаграждений. Теперь экосистема Boost, работающая на BOOST, идет еще дальше, предоставляя возможности миллиардам пользователей, брендов и создателей и устанавливая новый стандарт социального взаимодействия и взаимодействия ончейн.