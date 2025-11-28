Токеномика Boost (BOOST)

Откройте для себя ключевую информацию о Boost (BOOST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:32:28 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Boost (BOOST)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boost (BOOST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 158,86M
$ 158,86M$ 158,86M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,88M
$ 6,88M$ 6,88M
Исторический максимум:
$ 0,22054
$ 0,22054$ 0,22054
Исторический минимум:
$ 0,006217505489202423
$ 0,006217505489202423$ 0,006217505489202423
Текущая цена:
$ 0,006879
$ 0,006879$ 0,006879

Информация о Boost (BOOST)

BOOST, будущее взаимодействия между брендами и создателями, основано на фундаменте, заложенном Alphabot, и сейчас расширяется на глобальном уровне. С запуском Pulse, нашей платформы InfoFi + Action Layer, которая превращает внимание в реальный рост количества пользователей, мы объединяем настоящее взаимодействие с измеримым принятием. Boost объединяет крупнейшие мировые бренды, популярных создателей и их сообщества трансформационным образом. Alphabot уже доказал свою масштабность в Web3, имея более 7 миллионов зарегистрированных пользователей и 1,56 миллиарда долларов распределенных вознаграждений. Теперь экосистема Boost, работающая на BOOST, идет еще дальше, предоставляя возможности миллиардам пользователей, брендов и создателей и устанавливая новый стандарт социального взаимодействия и взаимодействия ончейн.

Официальный сайт:
https://boost.gg/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xbe7e12b2e128bc955a0130ffb168f031d7dd8d58

Токеномика Boost (BOOST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Boost (BOOST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOOST, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOOST.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOST, изучите текущую цену BOOST!

