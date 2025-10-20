Текущая цена BOMO on Base сегодня составляет 0.001002 USD. Следите за обновлениями цены BOMO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOMO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BOMO on Base сегодня составляет 0.001002 USD. Следите за обновлениями цены BOMO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BOMO прямо сейчас на MEXC.

$0,001002
-1,28%1D
График цены BOMO on Base (BOMO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:19:53 (UTC+8)

Информация о ценах BOMO on Base (BOMO) (USD)

$ 0,022125194895044928
$ 0,022125194895044928$ 0,022125194895044928

$ 0,000006003498518756
$ 0,000006003498518756$ 0,000006003498518756

-7,82%

-1,28%

-29,69%

-29,69%

Текущая цена BOMO on Base (BOMO) составляет $ 0,001002. За последние 24 часа BOMO торговался в диапазоне от $ 0,000912 до $ 0,001132, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BOMO за все время составляет $ 0,022125194895044928, а минимальная – $ 0,000006003498518756.

Что касается краткосрочной динамики, BOMO изменился на -7,82% за последний час, на -1,28% за 24 часа и на -29,69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BOMO on Base (BOMO)

$ 381,76K
$ 381,76K$ 381,76K

$ 6,92K
$ 6,92K$ 6,92K

$ 501,00K
$ 501,00K$ 501,00K

381,00M
381,00M 381,00M

500 000 000
500 000 000 500 000 000

500 000 000
500 000 000 500 000 000

76,20%

BASE

Текущая рыночная капитализация BOMO on Base составляет $ 381,76K, при 24-часовом объеме торгов $ 6,92K. Циркулируещее обращение BOMO составляет 381,00M, а общее предложение – 500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 501,00K.

История цен BOMO on Base (BOMO) в USD

Отслеживайте изменения цены BOMO on Base за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00001299-1,28%
30 дней$ -0,007042-87,55%
60 дней$ -0,00875-89,73%
90 дней$ -0,003519-77,84%
Изменение цены BOMO on Base сегодня

Сегодня для BOMO зафиксировано изменение $ -0,00001299 (-1,28%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BOMO on Base за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,007042 (-87,55%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BOMO on Base за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BOMO изменился на $ -0,00875 (-89,73%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BOMO on Base за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,003519 (-77,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BOMO on Base (BOMO)?

Просмотеть страницу истории цен BOMO on Base.

Что такое BOMO on Base (BOMO)

Bomo движут его увлеченные держатели, которых объединяет общий интерес к развлечениям, мемам и потенциалу децентрализованных финансов.

BOMO on Base доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в BOMO on Base. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BOMO, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о BOMO on Base в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки BOMO on Base простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены BOMO on Base (USD)

Сколько будет стоить BOMO on Base (BOMO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BOMO on Base (BOMO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BOMO on Base.

Проверьте прогноз цены BOMO on Base!

Токеномика BOMO on Base (BOMO)

Понимание токеномики BOMO on Base (BOMO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BOMO прямо сейчас!

Как купить BOMO on Base (BOMO)

Ищете как купить BOMO on Base? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести BOMO on Base на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке.

BOMO на местную валюту

Для более глубокого понимания BOMO on Base рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт BOMO on Base
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BOMO on Base

Сколько стоит BOMO on Base (BOMO) на сегодня?
Актуальная цена BOMO в USD – 0,001002 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BOMO в USD?
Текущая цена BOMO в USD составляет $ 0,001002. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BOMO on Base?
Рыночная капитализация BOMO составляет $ 381,76K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BOMO?
Циркулирующее предложение BOMO составляет 381,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BOMO?
BOMO достиг максимальной цены (ATH) в 0,022125194895044928 USD.
Какова была минимальная цена BOMO за все время (ATL)?
BOMO достиг минимальной цены (ATL) в 0,000006003498518756 USD.
Каков объем торгов BOMO?
Объем торгов за последние 24 часа для BOMO составляет $ 6,92K USD.
Вырастет ли BOMO в цене в этом году?
BOMO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BOMO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:19:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BOMO on Base (BOMO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения.

