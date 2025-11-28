Токеномика BOMO on Base (BOMO)

Токеномика BOMO on Base (BOMO)

Откройте для себя ключевую информацию о BOMO on Base (BOMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:54:37 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен BOMO on Base (BOMO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOMO on Base (BOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 245,17K
$ 245,17K$ 245,17K
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 381,00M
$ 381,00M$ 381,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 321,75K
$ 321,75K$ 321,75K
Исторический максимум:
$ 0,02592
$ 0,02592$ 0,02592
Исторический минимум:
$ 0,000006003498518756
$ 0,000006003498518756$ 0,000006003498518756
Текущая цена:
$ 0,0006435
$ 0,0006435$ 0,0006435

Информация о BOMO on Base (BOMO)

Bomo движут его увлеченные держатели, которых объединяет общий интерес к развлечениям, мемам и потенциалу децентрализованных финансов.

Официальный сайт:
https://bomobase.fyi/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x0215eD0FE07951b2CD68e1b39fFbd0a841fE3C6E

Токеномика BOMO on Base (BOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BOMO on Base (BOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BOMO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BOMO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOMO, изучите текущую цену BOMO!

