Что такое BOMO

Токеномика BOMO on Base (BOMO) Откройте для себя ключевую информацию о BOMO on Base (BOMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен BOMO on Base (BOMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BOMO on Base (BOMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 245,17K $ 245,17K $ 245,17K Общее предложение: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Оборотное предложение: $ 381,00M $ 381,00M $ 381,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 321,75K $ 321,75K $ 321,75K Исторический максимум: $ 0,02592 $ 0,02592 $ 0,02592 Исторический минимум: $ 0,000006003498518756 $ 0,000006003498518756 $ 0,000006003498518756 Текущая цена: $ 0,0006435 $ 0,0006435 $ 0,0006435 Узнайте больше о цене BOMO on Base (BOMO) Купить BOMO сейчас!

Информация о BOMO on Base (BOMO) Bomo движут его увлеченные держатели, которых объединяет общий интерес к развлечениям, мемам и потенциалу децентрализованных финансов. Bomo движут его увлеченные держатели, которых объединяет общий интерес к развлечениям, мемам и потенциалу децентрализованных финансов. Официальный сайт: https://bomobase.fyi/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x0215eD0FE07951b2CD68e1b39fFbd0a841fE3C6E

Токеномика BOMO on Base (BOMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BOMO on Base (BOMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOMO, изучите текущую цену BOMO!

Как купить BOMO Заинтересованы в добавлении BOMO on Base (BOMO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BOMO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BOMO на MEXC прямо сейчас! История цены BOMO on Base (BOMO) Анализ истории цены BOMO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BOMO прямо сейчас! Прогноз цены BOMO Хотите узнать, куда может двигаться BOMO? Наша страница прогноза цены BOMO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOMO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!