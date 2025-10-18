Текущая цена BLACKHOLE сегодня составляет 0.1503 USD. Следите за обновлениями цены BLACK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLACK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена BLACKHOLE сегодня составляет 0.1503 USD. Следите за обновлениями цены BLACK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BLACK прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 BLACK в USD:

$0,1499
$0,1499$0,1499
+2,04%1D
USD
График цены BLACKHOLE (BLACK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-19 21:40:14 (UTC+8)

Информация о ценах BLACKHOLE (BLACK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,1414
$ 0,1414$ 0,1414
Мин 24Ч
$ 0,1576
$ 0,1576$ 0,1576
Макс 24Ч

$ 0,1414
$ 0,1414$ 0,1414

$ 0,1576
$ 0,1576$ 0,1576

$ 1,542695123942573
$ 1,542695123942573$ 1,542695123942573

$ 0,13900268936037719
$ 0,13900268936037719$ 0,13900268936037719

+0,40%

+2,04%

-16,50%

-16,50%

Текущая цена BLACKHOLE (BLACK) составляет $ 0,1503. За последние 24 часа BLACK торговался в диапазоне от $ 0,1414 до $ 0,1576, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BLACK за все время составляет $ 1,542695123942573, а минимальная – $ 0,13900268936037719.

Что касается краткосрочной динамики, BLACK изменился на +0,40% за последний час, на +2,04% за 24 часа и на -16,50% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BLACKHOLE (BLACK)

No.3721

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 56,70K
$ 56,70K$ 56,70K

$ 17,15M
$ 17,15M$ 17,15M

0,00
0,00 0,00

114 083 333
114 083 333 114 083 333

AVAX_CCHAIN

Текущая рыночная капитализация BLACKHOLE составляет $ 0,00, при 24-часовом объеме торгов $ 56,70K. Циркулируещее обращение BLACK составляет 0,00, а общее предложение – 114083333. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,15M.

История цен BLACKHOLE (BLACK) в USD

Отслеживайте изменения цены BLACKHOLE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,002997+2,04%
30 дней$ -0,1851-55,19%
60 дней$ -0,1646-52,28%
90 дней$ -1,1417-88,37%
Изменение цены BLACKHOLE сегодня

Сегодня для BLACK зафиксировано изменение $ +0,002997 (+2,04%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BLACKHOLE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,1851 (-55,19%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BLACKHOLE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BLACK изменился на $ -0,1646 (-52,28%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BLACKHOLE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -1,1417 (-88,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BLACKHOLE (BLACK)?

Просмотеть страницу истории цен BLACKHOLE.

Что такое BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole – это DEX нового поколения на Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в BLACKHOLE. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга BLACK, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о BLACKHOLE в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки BLACKHOLE простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены BLACKHOLE (USD)

Сколько будет стоить BLACKHOLE (BLACK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BLACKHOLE (BLACK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BLACKHOLE.

Проверьте прогноз цены BLACKHOLE!

Токеномика BLACKHOLE (BLACK)

Понимание токеномики BLACKHOLE (BLACK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BLACK прямо сейчас!

Как купить BLACKHOLE (BLACK)

Ищете как купить BLACKHOLE? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести BLACKHOLE на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

BLACK на местную валюту

1 BLACKHOLE (BLACK) в VND
3 955,1445
1 BLACKHOLE (BLACK) в AUD
A$0,229959
1 BLACKHOLE (BLACK) в GBP
0,111222
1 BLACKHOLE (BLACK) в EUR
0,127755
1 BLACKHOLE (BLACK) в USD
$0,1503
1 BLACKHOLE (BLACK) в MYR
RM0,634266
1 BLACKHOLE (BLACK) в TRY
6,293061
1 BLACKHOLE (BLACK) в JPY
¥22,545
1 BLACKHOLE (BLACK) в ARS
ARS$211,987629
1 BLACKHOLE (BLACK) в RUB
12,237426
1 BLACKHOLE (BLACK) в INR
13,229406
1 BLACKHOLE (BLACK) в IDR
Rp2 504,998998
1 BLACKHOLE (BLACK) в PHP
8,735436
1 BLACKHOLE (BLACK) в EGP
￡E.7,140753
1 BLACKHOLE (BLACK) в BRL
R$0,81162
1 BLACKHOLE (BLACK) в CAD
C$0,21042
1 BLACKHOLE (BLACK) в BDT
18,362151
1 BLACKHOLE (BLACK) в NGN
221,028174
1 BLACKHOLE (BLACK) в COP
$580,3083
1 BLACKHOLE (BLACK) в ZAR
R.2,609208
1 BLACKHOLE (BLACK) в UAH
6,291558
1 BLACKHOLE (BLACK) в TZS
T.Sh.371,110239
1 BLACKHOLE (BLACK) в VES
Bs30,2103
1 BLACKHOLE (BLACK) в CLP
$144,4383
1 BLACKHOLE (BLACK) в PKR
Rs42,673176
1 BLACKHOLE (BLACK) в KZT
81,110898
1 BLACKHOLE (BLACK) в THB
฿4,932846
1 BLACKHOLE (BLACK) в TWD
NT$4,603689
1 BLACKHOLE (BLACK) в AED
د.إ0,551601
1 BLACKHOLE (BLACK) в CHF
Fr0,118737
1 BLACKHOLE (BLACK) в HKD
HK$1,167831
1 BLACKHOLE (BLACK) в AMD
֏57,89556
1 BLACKHOLE (BLACK) в MAD
.د.م1,378251
1 BLACKHOLE (BLACK) в MXN
$2,761011
1 BLACKHOLE (BLACK) в SAR
ريال0,563625
1 BLACKHOLE (BLACK) в ETB
Br22,405221
1 BLACKHOLE (BLACK) в KES
KSh19,471365
1 BLACKHOLE (BLACK) в JOD
د.أ0,1065627
1 BLACKHOLE (BLACK) в PLN
0,547092
1 BLACKHOLE (BLACK) в RON
лв0,655308
1 BLACKHOLE (BLACK) в SEK
kr1,420335
1 BLACKHOLE (BLACK) в BGN
лв0,251001
1 BLACKHOLE (BLACK) в HUF
Ft50,418135
1 BLACKHOLE (BLACK) в CZK
3,132252
1 BLACKHOLE (BLACK) в KWD
د.ك0,0461421
1 BLACKHOLE (BLACK) в ILS
0,49599
1 BLACKHOLE (BLACK) в BOB
Bs1,041579
1 BLACKHOLE (BLACK) в AZN
0,25551
1 BLACKHOLE (BLACK) в TJS
SM1,390275
1 BLACKHOLE (BLACK) в GEL
0,40581
1 BLACKHOLE (BLACK) в AOA
Kz137,763477
1 BLACKHOLE (BLACK) в BHD
.د.ب0,0568134
1 BLACKHOLE (BLACK) в BMD
$0,1503
1 BLACKHOLE (BLACK) в DKK
kr0,96192
1 BLACKHOLE (BLACK) в HNL
L3,958902
1 BLACKHOLE (BLACK) в MUR
6,768009
1 BLACKHOLE (BLACK) в NAD
$2,628747
1 BLACKHOLE (BLACK) в NOK
kr1,512018
1 BLACKHOLE (BLACK) в NZD
$0,261522
1 BLACKHOLE (BLACK) в PAB
B/.0,1503
1 BLACKHOLE (BLACK) в PGK
K0,641781
1 BLACKHOLE (BLACK) в QAR
ر.ق0,548595
1 BLACKHOLE (BLACK) в RSD
дин.15,114168
1 BLACKHOLE (BLACK) в UZS
soʻm1 832,926536
1 BLACKHOLE (BLACK) в ALL
L12,461373
1 BLACKHOLE (BLACK) в ANG
ƒ0,269037
1 BLACKHOLE (BLACK) в AWG
ƒ0,27054
1 BLACKHOLE (BLACK) в BBD
$0,3006
1 BLACKHOLE (BLACK) в BAM
KM0,251001
1 BLACKHOLE (BLACK) в BIF
Fr444,5874
1 BLACKHOLE (BLACK) в BND
$0,193887
1 BLACKHOLE (BLACK) в BSD
$0,1503
1 BLACKHOLE (BLACK) в JMD
$24,229863
1 BLACKHOLE (BLACK) в KHR
606,047175
1 BLACKHOLE (BLACK) в KMF
Fr63,4266
1 BLACKHOLE (BLACK) в LAK
3 267,391239
1 BLACKHOLE (BLACK) в LKR
රු45,641601
1 BLACKHOLE (BLACK) в MDL
L2,517525
1 BLACKHOLE (BLACK) в MGA
Ar670,981284
1 BLACKHOLE (BLACK) в MOP
P1,205406
1 BLACKHOLE (BLACK) в MVR
2,29959
1 BLACKHOLE (BLACK) в MWK
MK261,391239
1 BLACKHOLE (BLACK) в MZN
MT9,605673
1 BLACKHOLE (BLACK) в NPR
रु21,231378
1 BLACKHOLE (BLACK) в PYG
1 073,4426
1 BLACKHOLE (BLACK) в RWF
Fr218,6865
1 BLACKHOLE (BLACK) в SBD
$1,236969
1 BLACKHOLE (BLACK) в SCR
2,087667
1 BLACKHOLE (BLACK) в SRD
$5,923323
1 BLACKHOLE (BLACK) в SVC
$1,318131
1 BLACKHOLE (BLACK) в SZL
L2,627244
1 BLACKHOLE (BLACK) в TMT
m0,52605
1 BLACKHOLE (BLACK) в TND
د.ت0,4400784
1 BLACKHOLE (BLACK) в TTD
$1,02204
1 BLACKHOLE (BLACK) в UGX
Sh527,2524
1 BLACKHOLE (BLACK) в XAF
Fr84,4686
1 BLACKHOLE (BLACK) в XCD
$0,40581
1 BLACKHOLE (BLACK) в XOF
Fr84,4686
1 BLACKHOLE (BLACK) в XPF
Fr15,3306
1 BLACKHOLE (BLACK) в BWP
P2,020032
1 BLACKHOLE (BLACK) в BZD
$0,302103
1 BLACKHOLE (BLACK) в CVE
$14,21838
1 BLACKHOLE (BLACK) в DJF
Fr26,7534
1 BLACKHOLE (BLACK) в DOP
$9,533529
1 BLACKHOLE (BLACK) в DZD
د.ج19,480383
1 BLACKHOLE (BLACK) в FJD
$0,341181
1 BLACKHOLE (BLACK) в GNF
Fr1 306,8585
1 BLACKHOLE (BLACK) в GTQ
Q1,154304
1 BLACKHOLE (BLACK) в GYD
$31,534443
1 BLACKHOLE (BLACK) в ISK
kr18,1863

Источники BLACKHOLE

Для более глубокого понимания BLACKHOLE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт BLACKHOLE
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BLACKHOLE

Сколько стоит BLACKHOLE (BLACK) на сегодня?
Актуальная цена BLACK в USD – 0,1503 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BLACK в USD?
Текущая цена BLACK в USD составляет $ 0,1503. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BLACKHOLE?
Рыночная капитализация BLACK составляет $ 0,00 USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BLACK?
Циркулирующее предложение BLACK составляет 0,00 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BLACK?
BLACK достиг максимальной цены (ATH) в 1,542695123942573 USD.
Какова была минимальная цена BLACK за все время (ATL)?
BLACK достиг минимальной цены (ATL) в 0,13900268936037719 USD.
Каков объем торгов BLACK?
Объем торгов за последние 24 часа для BLACK составляет $ 56,70K USD.
Вырастет ли BLACK в цене в этом году?
BLACK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BLACK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-19 21:40:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BLACKHOLE (BLACK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-18 16:36:53Новости отрасли
Индекс страха и жадности криптовалют в настоящее время на уровне 23, все еще в зоне экстремального страха
10-18 09:33:00Новости отрасли
Глобальные ликвидации за 24 часа выросли до 1,02 миллиарда $, Bitcoin достиг самой низкой цены с начала июля
10-17 19:52:08Новости отрасли
Глобальный спрос на избежание риска растет из-за проблем с неработающими кредитами в двух банках США
10-17 14:38:57Новости отрасли
Криптовалютные акции США широко снижаются, MSTR упал на 4,35%, казначейская акция SOL HSDT упала на 36,49%
10-17 08:10:00Новости отрасли
Доходность Биткоина в октябре этого года временно сообщается на уровне -4,74%, в то время как предыдущая историческая средняя доходность составляла 21,89%
10-17 04:42:12Новости отрасли
За последние 24 часа глобальные ликвидации превысили 500 миллионов $, в основном длинные позиции

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

