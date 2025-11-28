Что такое BLACK

Токеномика и анализ цен BLACKHOLE (BLACK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BLACKHOLE (BLACK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 114,08M $ 114,08M $ 114,08M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,52M $ 7,52M $ 7,52M Исторический максимум: $ 2,113 $ 2,113 $ 2,113 Исторический минимум: $ 0,04958396066404331 $ 0,04958396066404331 $ 0,04958396066404331 Текущая цена: $ 0,06588 $ 0,06588 $ 0,06588 Узнайте больше о цене BLACKHOLE (BLACK) Купить BLACK сейчас!

Информация о BLACKHOLE (BLACK) Blackhole – это DEX нового поколения на Avalanche C-Chain. Blackhole – это DEX нового поколения на Avalanche C-Chain. Официальный сайт: https://blackhole.xyz/ Whitepaper: https://docs.blackhole.xyz/ Обозреватель блоков: https://snowscan.xyz/token/0xcd94a87696FAC69Edae3a70fE5725307Ae1c43f6

Токеномика BLACKHOLE (BLACK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BLACKHOLE (BLACK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BLACK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BLACK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLACK, изучите текущую цену BLACK!

Как купить BLACK Заинтересованы в добавлении BLACKHOLE (BLACK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BLACK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BLACK на MEXC прямо сейчас! История цены BLACKHOLE (BLACK) Анализ истории цены BLACK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BLACK прямо сейчас! Прогноз цены BLACK Хотите узнать, куда может двигаться BLACK? Наша страница прогноза цены BLACK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BLACK прямо сейчас!

