Токеномика Avantis (AVNT)

Токеномика Avantis (AVNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Avantis (AVNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:05:11 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Avantis (AVNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Avantis (AVNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 106,64M
$ 106,64M$ 106,64M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 258,21M
$ 258,21M$ 258,21M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 413,00M
$ 413,00M$ 413,00M
Исторический максимум:
$ 2,75
$ 2,75$ 2,75
Исторический минимум:
$ 0,17956381875221758
$ 0,17956381875221758$ 0,17956381875221758
Текущая цена:
$ 0,413
$ 0,413$ 0,413

Информация о Avantis (AVNT)

Avantis – это децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов, предназначенная для торговли с высоким кредитным плечом криптовалютами и активами реального мира (RWA), включая валюты, сырьевые товары, индексы и, в скором времени, акции. При поддержке Pantera и Coinbase Avantis является крупнейшей биржей DEX на Base по объемам и предлагает продукты институционального уровня для DeFi, позволяя пользователям торговать с кредитным плечом до 500x в прозрачной среде без разрешений.

Официальный сайт:
https://www.avantisfi.com/
Whitepaper:
https://docs.avantisfi.com/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x696F9436B67233384889472Cd7cD58A6fB5DF4f1

Токеномика Avantis (AVNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Avantis (AVNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AVNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AVNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVNT, изучите текущую цену AVNT!

Как купить AVNT

Заинтересованы в добавлении Avantis (AVNT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AVNT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Avantis (AVNT)

Анализ истории цены AVNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AVNT

Хотите узнать, куда может двигаться AVNT? Наша страница прогноза цены AVNT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»