Avantis – это децентрализованная биржа бессрочных фьючерсов, предназначенная для торговли с высоким кредитным плечом криптовалютами и активами реального мира (RWA), включая валюты, сырьевые товары, индексы и, в скором времени, акции. При поддержке Pantera и Coinbase Avantis является крупнейшей биржей DEX на Base по объемам и предлагает продукты институционального уровня для DeFi, позволяя пользователям торговать с кредитным плечом до 500x в прозрачной среде без разрешений.