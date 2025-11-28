AssetMint – это инфраструктурная платформа для токенизации реальных активов (RWA) и соблюдения нормативных требований. Она предоставляет исполнительно-логический уровень для сопоставления активов, формирования ликвидности, маршрутизации в соответствии с регуляторными нормами и управления через DAO для таких реальных активов, как недвижимость, кредитные активы, интеллектуальная собственность и потоки доходов. Система интегрирует программируемое соблюдение требований и двухуровневую ликвидность (AMM + профессиональное исполнение), чтобы поддерживать работу с различными типами активов в разных юрисдикциях.