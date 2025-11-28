Токеномика AssetMint (ASSETMINT)

Токеномика AssetMint (ASSETMINT)

Откройте для себя ключевую информацию о AssetMint (ASSETMINT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:30:05 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен AssetMint (ASSETMINT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AssetMint (ASSETMINT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 2 100,00T
$ 2 100,00T$ 2 100,00T
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,83M
$ 10,83M$ 10,83M
Исторический максимум:
$ 0,1692
$ 0,1692$ 0,1692
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,000000005159
$ 0,000000005159$ 0,000000005159

Информация о AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint – это инфраструктурная платформа для токенизации реальных активов (RWA) и соблюдения нормативных требований. Она предоставляет исполнительно-логический уровень для сопоставления активов, формирования ликвидности, маршрутизации в соответствии с регуляторными нормами и управления через DAO для таких реальных активов, как недвижимость, кредитные активы, интеллектуальная собственность и потоки доходов. Система интегрирует программируемое соблюдение требований и двухуровневую ликвидность (AMM + профессиональное исполнение), чтобы поддерживать работу с различными типами активов в разных юрисдикциях.

Официальный сайт:
https://assetmint.pro/
Whitepaper:
https://assetmint.pro/Whitepaper.html
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x1C5AeF2A6fd93a5018C94362087A9F679663aAfF

Токеномика AssetMint (ASSETMINT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AssetMint (ASSETMINT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ASSETMINT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ASSETMINT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ASSETMINT, изучите текущую цену ASSETMINT!

История цены AssetMint (ASSETMINT)

Анализ истории цены ASSETMINT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ASSETMINT

Хотите узнать, куда может двигаться ASSETMINT? Наша страница прогноза цены ASSETMINT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

