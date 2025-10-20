Текущая цена AppLovin сегодня составляет 578.37 USD. Следите за обновлениями цены APPON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены APPON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AppLovin сегодня составляет 578.37 USD. Следите за обновлениями цены APPON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены APPON прямо сейчас на MEXC.

Логотип AppLovin

AppLovin Курс (APPON)

Текущая цена 1 APPON в USD:

$576,15
$576,15$576,15
+2,76%1D
USD
График цены AppLovin (APPON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:14:59 (UTC+8)

Информация о ценах AppLovin (APPON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 554,17
$ 554,17$ 554,17
Мин 24Ч
$ 578,46
$ 578,46$ 578,46
Макс 24Ч

$ 554,17
$ 554,17$ 554,17

$ 578,46
$ 578,46$ 578,46

$ 726,556761752886
$ 726,556761752886$ 726,556761752886

$ 470,4602767878368
$ 470,4602767878368$ 470,4602767878368

+3,04%

+2,76%

-4,36%

-4,36%

Текущая цена AppLovin (APPON) составляет $ 578,37. За последние 24 часа APPON торговался в диапазоне от $ 554,17 до $ 578,46, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена APPON за все время составляет $ 726,556761752886, а минимальная – $ 470,4602767878368.

Что касается краткосрочной динамики, APPON изменился на +3,04% за последний час, на +2,76% за 24 часа и на -4,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AppLovin (APPON)

No.2788

$ 253,95K
$ 253,95K$ 253,95K

$ 60,34K
$ 60,34K$ 60,34K

$ 253,95K
$ 253,95K$ 253,95K

439,08
439,08 439,08

439,08065848
439,08065848 439,08065848

ETH

Текущая рыночная капитализация AppLovin составляет $ 253,95K, при 24-часовом объеме торгов $ 60,34K. Циркулируещее обращение APPON составляет 439,08, а общее предложение – 439.08065848. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 253,95K.

История цен AppLovin (APPON) в USD

Отслеживайте изменения цены AppLovin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +15,4746+2,76%
30 дней$ -78,85-12,00%
60 дней$ +78,37+15,67%
90 дней$ +78,37+15,67%
Изменение цены AppLovin сегодня

Сегодня для APPON зафиксировано изменение $ +15,4746 (+2,76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AppLovin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -78,85 (-12,00%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AppLovin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то APPON изменился на $ +78,37 (+15,67%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AppLovin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +78,37 (+15,67%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AppLovin (APPON)?

Просмотеть страницу истории цен AppLovin.

Что такое AppLovin (APPON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

AppLovin доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AppLovin. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга APPON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о AppLovin в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AppLovin простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AppLovin (USD)

Сколько будет стоить AppLovin (APPON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AppLovin (APPON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AppLovin.

Проверьте прогноз цены AppLovin!

Токеномика AppLovin (APPON)

Понимание токеномики AppLovin (APPON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена APPON прямо сейчас!

Как купить AppLovin (APPON)

Ищете как купить AppLovin? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AppLovin на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

APPON на местную валюту

1 AppLovin (APPON) в VND
15 219 806,55
1 AppLovin (APPON) в AUD
A$884,9061
1 AppLovin (APPON) в GBP
433,7775
1 AppLovin (APPON) в EUR
497,3982
1 AppLovin (APPON) в USD
$578,37
1 AppLovin (APPON) в MYR
RM2 440,7214
1 AppLovin (APPON) в TRY
24 279,9726
1 AppLovin (APPON) в JPY
¥87 912,24
1 AppLovin (APPON) в ARS
ARS$780 521,8824
1 AppLovin (APPON) в RUB
46 975,2114
1 AppLovin (APPON) в INR
50 798,2371
1 AppLovin (APPON) в IDR
Rp9 639 496,1442
1 AppLovin (APPON) в PHP
33 898,2657
1 AppLovin (APPON) в EGP
￡E.27 518,8446
1 AppLovin (APPON) в BRL
R$3 111,6306
1 AppLovin (APPON) в CAD
C$803,9343
1 AppLovin (APPON) в BDT
70 607,4096
1 AppLovin (APPON) в NGN
845 565,3726
1 AppLovin (APPON) в COP
$2 259 257,8125
1 AppLovin (APPON) в ZAR
R.10 017,3684
1 AppLovin (APPON) в UAH
24 233,703
1 AppLovin (APPON) в TZS
T.Sh.1 435 155,7506
1 AppLovin (APPON) в VES
Bs121 457,7
1 AppLovin (APPON) в CLP
$547 716,39
1 AppLovin (APPON) в PKR
Rs163 701,8448
1 AppLovin (APPON) в KZT
311 284,5177
1 AppLovin (APPON) в THB
฿18 935,8338
1 AppLovin (APPON) в TWD
NT$17 825,3634
1 AppLovin (APPON) в AED
د.إ2 122,6179
1 AppLovin (APPON) в CHF
Fr456,9123
1 AppLovin (APPON) в HKD
HK$4 493,9349
1 AppLovin (APPON) в AMD
֏221 255,4435
1 AppLovin (APPON) в MAD
.د.م5 355,7062
1 AppLovin (APPON) в MXN
$10 642,008
1 AppLovin (APPON) в SAR
ريال2 168,8875
1 AppLovin (APPON) в ETB
Br87 576,7854
1 AppLovin (APPON) в KES
KSh74 690,7018
1 AppLovin (APPON) в JOD
د.أ410,06433
1 AppLovin (APPON) в PLN
2 105,2668
1 AppLovin (APPON) в RON
лв2 527,4769
1 AppLovin (APPON) в SEK
kr5 425,1106
1 AppLovin (APPON) в BGN
лв971,6616
1 AppLovin (APPON) в HUF
Ft194 274,483
1 AppLovin (APPON) в CZK
12 122,6352
1 AppLovin (APPON) в KWD
د.ك176,98122
1 AppLovin (APPON) в ILS
1 902,8373
1 AppLovin (APPON) в BOB
Bs3 996,5367
1 AppLovin (APPON) в AZN
983,229
1 AppLovin (APPON) в TJS
SM5 355,7062
1 AppLovin (APPON) в GEL
1 561,599
1 AppLovin (APPON) в AOA
Kz527 224,7409
1 AppLovin (APPON) в BHD
.د.ب217,46712
1 AppLovin (APPON) в BMD
$578,37
1 AppLovin (APPON) в DKK
kr3 718,9191
1 AppLovin (APPON) в HNL
L15 187,9962
1 AppLovin (APPON) в MUR
26 327,4024
1 AppLovin (APPON) в NAD
$10 040,5032
1 AppLovin (APPON) в NOK
kr5 772,1326
1 AppLovin (APPON) в NZD
$1 006,3638
1 AppLovin (APPON) в PAB
B/.578,37
1 AppLovin (APPON) в PGK
K2 429,154
1 AppLovin (APPON) в QAR
ر.ق2 105,2668
1 AppLovin (APPON) в RSD
дин.58 409,5863
1 AppLovin (APPON) в UZS
soʻm6 968 311,6503
1 AppLovin (APPON) в ALL
L48 230,2743
1 AppLovin (APPON) в ANG
ƒ1 035,2823
1 AppLovin (APPON) в AWG
ƒ1 041,066
1 AppLovin (APPON) в BBD
$1 156,74
1 AppLovin (APPON) в BAM
KM971,6616
1 AppLovin (APPON) в BIF
Fr1 705 613,13
1 AppLovin (APPON) в BND
$751,881
1 AppLovin (APPON) в BSD
$578,37
1 AppLovin (APPON) в JMD
$92 816,8176
1 AppLovin (APPON) в KHR
2 332 132,4325
1 AppLovin (APPON) в KMF
Fr245 228,88
1 AppLovin (APPON) в LAK
12 573 260,6181
1 AppLovin (APPON) в LKR
රු175 529,5113
1 AppLovin (APPON) в MDL
L9 814,9389
1 AppLovin (APPON) в MGA
Ar2 593 584,591
1 AppLovin (APPON) в MOP
P4 626,96
1 AppLovin (APPON) в MVR
8 849,061
1 AppLovin (APPON) в MWK
MK1 002 373,047
1 AppLovin (APPON) в MZN
MT36 957,843
1 AppLovin (APPON) в NPR
रु81 284,1198
1 AppLovin (APPON) в PYG
4 101 800,04
1 AppLovin (APPON) в RWF
Fr839 214,87
1 AppLovin (APPON) в SBD
$4 759,9851
1 AppLovin (APPON) в SCR
7 906,3179
1 AppLovin (APPON) в SRD
$22 926,5868
1 AppLovin (APPON) в SVC
$5 060,7375
1 AppLovin (APPON) в SZL
L10 040,5032
1 AppLovin (APPON) в TMT
m2 030,0787
1 AppLovin (APPON) в TND
د.ت1 699,25106
1 AppLovin (APPON) в TTD
$3 921,3486
1 AppLovin (APPON) в UGX
Sh2 015 041,08
1 AppLovin (APPON) в XAF
Fr326 200,68
1 AppLovin (APPON) в XCD
$1 561,599
1 AppLovin (APPON) в XOF
Fr326 200,68
1 AppLovin (APPON) в XPF
Fr58 993,74
1 AppLovin (APPON) в BWP
P7 750,158
1 AppLovin (APPON) в BZD
$1 162,5237
1 AppLovin (APPON) в CVE
$55 037,6892
1 AppLovin (APPON) в DJF
Fr102 949,86
1 AppLovin (APPON) в DOP
$36 697,5765
1 AppLovin (APPON) в DZD
د.ج75 431,0154
1 AppLovin (APPON) в FJD
$1 330,251
1 AppLovin (APPON) в GNF
Fr5 028 927,15
1 AppLovin (APPON) в GTQ
Q4 430,3142
1 AppLovin (APPON) в GYD
$120 995,004
1 AppLovin (APPON) в ISK
kr70 561,14

Источники AppLovin

Для более глубокого понимания AppLovin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт AppLovin
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AppLovin

Сколько стоит AppLovin (APPON) на сегодня?
Актуальная цена APPON в USD – 578,37 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена APPON в USD?
Текущая цена APPON в USD составляет $ 578,37. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AppLovin?
Рыночная капитализация APPON составляет $ 253,95K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение APPON?
Циркулирующее предложение APPON составляет 439,08 USD.
Какова была максимальная цена (ATH) APPON?
APPON достиг максимальной цены (ATH) в 726,556761752886 USD.
Какова была минимальная цена APPON за все время (ATL)?
APPON достиг минимальной цены (ATL) в 470,4602767878368 USD.
Каков объем торгов APPON?
Объем торгов за последние 24 часа для APPON составляет $ 60,34K USD.
Вырастет ли APPON в цене в этом году?
APPON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены APPON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:14:59 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AppLovin (APPON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

