Ani – это мемкоин на тему ИИ и аниме, название которой является сочетанием слов «аниме» и «AI». Она происходит от Ani, одного из первых персонажей с искусственным интеллектом в приложении Grok для iOS от xAI Илона Маска – искусственного интеллекта с индивидуальностью, который Маск лично продвигал в X.