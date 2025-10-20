Текущая цена Ani Grok Companion сегодня составляет 0.001567 USD. Следите за обновлениями цены ANI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ani Grok Companion сегодня составляет 0.001567 USD. Следите за обновлениями цены ANI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANI прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ANI

Информация о цене ANI

Токеномика ANI

Прогноз цен ANI

История ANI

Руководство по покупке ANI

Конвертер валют ANI в фиат

ANI на споте

Фьючерсы ANI USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Ani Grok Companion

Ani Grok Companion Курс (ANI)

Текущая цена 1 ANI в USD:

$0,001567
$0,001567$0,001567
+1,29%1D
USD
График цены Ani Grok Companion (ANI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:24 (UTC+8)

Информация о ценах Ani Grok Companion (ANI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,001439
$ 0,001439$ 0,001439
Мин 24Ч
$ 0,001641
$ 0,001641$ 0,001641
Макс 24Ч

$ 0,001439
$ 0,001439$ 0,001439

$ 0,001641
$ 0,001641$ 0,001641

--
----

--
----

+0,06%

+1,29%

-22,77%

-22,77%

Текущая цена Ani Grok Companion (ANI) составляет $ 0,001567. За последние 24 часа ANI торговался в диапазоне от $ 0,001439 до $ 0,001641, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ANI за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, ANI изменился на +0,06% за последний час, на +1,29% за 24 часа и на -22,77% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ani Grok Companion (ANI)

--
----

$ 95,58K
$ 95,58K$ 95,58K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Текущая рыночная капитализация Ani Grok Companion составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 95,58K. Циркулируещее обращение ANI составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен Ani Grok Companion (ANI) в USD

Отслеживайте изменения цены Ani Grok Companion за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00001996+1,29%
30 дней$ -0,001754-52,82%
60 дней$ -0,015303-90,72%
90 дней$ -0,036993-95,94%
Изменение цены Ani Grok Companion сегодня

Сегодня для ANI зафиксировано изменение $ +0,00001996 (+1,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Ani Grok Companion за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,001754 (-52,82%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Ani Grok Companion за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ANI изменился на $ -0,015303 (-90,72%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Ani Grok Companion за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,036993 (-95,94%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Ani Grok Companion (ANI)?

Просмотеть страницу истории цен Ani Grok Companion.

Что такое Ani Grok Companion (ANI)

Ani – это мемкоин на тему ИИ и аниме, название которой является сочетанием слов «аниме» и «AI». Она происходит от Ani, одного из первых персонажей с искусственным интеллектом в приложении Grok для iOS от xAI Илона Маска – искусственного интеллекта с индивидуальностью, который Маск лично продвигал в X.

Ani Grok Companion доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Ani Grok Companion. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ANI, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Ani Grok Companion в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Ani Grok Companion простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Ani Grok Companion (USD)

Сколько будет стоить Ani Grok Companion (ANI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ani Grok Companion (ANI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ani Grok Companion.

Проверьте прогноз цены Ani Grok Companion!

Токеномика Ani Grok Companion (ANI)

Понимание токеномики Ani Grok Companion (ANI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ANI прямо сейчас!

Как купить Ani Grok Companion (ANI)

Ищете как купить Ani Grok Companion? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Ani Grok Companion на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

ANI на местную валюту

1 Ani Grok Companion (ANI) в VND
41,235605
1 Ani Grok Companion (ANI) в AUD
A$0,00239751
1 Ani Grok Companion (ANI) в GBP
0,00115958
1 Ani Grok Companion (ANI) в EUR
0,00134762
1 Ani Grok Companion (ANI) в USD
$0,001567
1 Ani Grok Companion (ANI) в MYR
RM0,00661274
1 Ani Grok Companion (ANI) в TRY
0,06578266
1 Ani Grok Companion (ANI) в JPY
¥0,238184
1 Ani Grok Companion (ANI) в ARS
ARS$2,11469784
1 Ani Grok Companion (ANI) в RUB
0,12731875
1 Ani Grok Companion (ANI) в INR
0,1375826
1 Ani Grok Companion (ANI) в IDR
Rp26,11665622
1 Ani Grok Companion (ANI) в PHP
0,0918262
1 Ani Grok Companion (ANI) в EGP
￡E.0,07451085
1 Ani Grok Companion (ANI) в BRL
R$0,00843046
1 Ani Grok Companion (ANI) в CAD
C$0,00217813
1 Ani Grok Companion (ANI) в BDT
0,19129936
1 Ani Grok Companion (ANI) в NGN
2,29092266
1 Ani Grok Companion (ANI) в COP
$6,12109375
1 Ani Grok Companion (ANI) в ZAR
R.0,0271091
1 Ani Grok Companion (ANI) в UAH
0,0656573
1 Ani Grok Companion (ANI) в TZS
T.Sh.3,88832246
1 Ani Grok Companion (ANI) в VES
Bs0,32907
1 Ani Grok Companion (ANI) в CLP
$1,483949
1 Ani Grok Companion (ANI) в PKR
Rs0,44352368
1 Ani Grok Companion (ANI) в KZT
0,84337507
1 Ani Grok Companion (ANI) в THB
฿0,05128791
1 Ani Grok Companion (ANI) в TWD
NT$0,04827927
1 Ani Grok Companion (ANI) в AED
د.إ0,00575089
1 Ani Grok Companion (ANI) в CHF
Fr0,00123793
1 Ani Grok Companion (ANI) в HKD
HK$0,01217559
1 Ani Grok Companion (ANI) в AMD
֏0,59945585
1 Ani Grok Companion (ANI) в MAD
.د.م0,01451042
1 Ani Grok Companion (ANI) в MXN
$0,0288328
1 Ani Grok Companion (ANI) в SAR
ريال0,00587625
1 Ani Grok Companion (ANI) в ETB
Br0,23727514
1 Ani Grok Companion (ANI) в KES
KSh0,20236238
1 Ani Grok Companion (ANI) в JOD
د.أ0,001111003
1 Ani Grok Companion (ANI) в PLN
0,00570388
1 Ani Grok Companion (ANI) в RON
лв0,00684779
1 Ani Grok Companion (ANI) в SEK
kr0,01471413
1 Ani Grok Companion (ANI) в BGN
лв0,00263256
1 Ani Grok Companion (ANI) в HUF
Ft0,5263553
1 Ani Grok Companion (ANI) в CZK
0,03282865
1 Ani Grok Companion (ANI) в KWD
د.ك0,000479502
1 Ani Grok Companion (ANI) в ILS
0,00515543
1 Ani Grok Companion (ANI) в BOB
Bs0,01082797
1 Ani Grok Companion (ANI) в AZN
0,0026639
1 Ani Grok Companion (ANI) в TJS
SM0,01451042
1 Ani Grok Companion (ANI) в GEL
0,0042309
1 Ani Grok Companion (ANI) в AOA
Kz1,42843019
1 Ani Grok Companion (ANI) в BHD
.د.ب0,000589192
1 Ani Grok Companion (ANI) в BMD
$0,001567
1 Ani Grok Companion (ANI) в DKK
kr0,01007581
1 Ani Grok Companion (ANI) в HNL
L0,04114942
1 Ani Grok Companion (ANI) в MUR
0,07132984
1 Ani Grok Companion (ANI) в NAD
$0,02720312
1 Ani Grok Companion (ANI) в NOK
kr0,01563866
1 Ani Grok Companion (ANI) в NZD
$0,00271091
1 Ani Grok Companion (ANI) в PAB
B/.0,001567
1 Ani Grok Companion (ANI) в PGK
K0,0065814
1 Ani Grok Companion (ANI) в QAR
ر.ق0,00570388
1 Ani Grok Companion (ANI) в RSD
дин.0,15821999
1 Ani Grok Companion (ANI) в UZS
soʻm18,87951373
1 Ani Grok Companion (ANI) в ALL
L0,13067213
1 Ani Grok Companion (ANI) в ANG
ƒ0,00280493
1 Ani Grok Companion (ANI) в AWG
ƒ0,0028206
1 Ani Grok Companion (ANI) в BBD
$0,003134
1 Ani Grok Companion (ANI) в BAM
KM0,00263256
1 Ani Grok Companion (ANI) в BIF
Fr4,621083
1 Ani Grok Companion (ANI) в BND
$0,0020371
1 Ani Grok Companion (ANI) в BSD
$0,001567
1 Ani Grok Companion (ANI) в JMD
$0,25147216
1 Ani Grok Companion (ANI) в KHR
6,31853575
1 Ani Grok Companion (ANI) в KMF
Fr0,664408
1 Ani Grok Companion (ANI) в LAK
34,06521671
1 Ani Grok Companion (ANI) в LKR
රු0,47556883
1 Ani Grok Companion (ANI) в MDL
L0,02659199
1 Ani Grok Companion (ANI) в MGA
Ar7,0268981
1 Ani Grok Companion (ANI) в MOP
P0,012536
1 Ani Grok Companion (ANI) в MVR
0,0239751
1 Ani Grok Companion (ANI) в MWK
MK2,7157677
1 Ani Grok Companion (ANI) в MZN
MT0,1001313
1 Ani Grok Companion (ANI) в NPR
रु0,22022618
1 Ani Grok Companion (ANI) в PYG
11,113164
1 Ani Grok Companion (ANI) в RWF
Fr2,273717
1 Ani Grok Companion (ANI) в SBD
$0,01289641
1 Ani Grok Companion (ANI) в SCR
0,02142089
1 Ani Grok Companion (ANI) в SRD
$0,06211588
1 Ani Grok Companion (ANI) в SVC
$0,01371125
1 Ani Grok Companion (ANI) в SZL
L0,02720312
1 Ani Grok Companion (ANI) в TMT
m0,00550017
1 Ani Grok Companion (ANI) в TND
د.ت0,004603846
1 Ani Grok Companion (ANI) в TTD
$0,01062426
1 Ani Grok Companion (ANI) в UGX
Sh5,459428
1 Ani Grok Companion (ANI) в XAF
Fr0,883788
1 Ani Grok Companion (ANI) в XCD
$0,0042309
1 Ani Grok Companion (ANI) в XOF
Fr0,883788
1 Ani Grok Companion (ANI) в XPF
Fr0,159834
1 Ani Grok Companion (ANI) в BWP
P0,0209978
1 Ani Grok Companion (ANI) в BZD
$0,00314967
1 Ani Grok Companion (ANI) в CVE
$0,14911572
1 Ani Grok Companion (ANI) в DJF
Fr0,278926
1 Ani Grok Companion (ANI) в DOP
$0,09942615
1 Ani Grok Companion (ANI) в DZD
د.ج0,20447783
1 Ani Grok Companion (ANI) в FJD
$0,0036041
1 Ani Grok Companion (ANI) в GNF
Fr13,625065
1 Ani Grok Companion (ANI) в GTQ
Q0,01200322
1 Ani Grok Companion (ANI) в GYD
$0,3278164
1 Ani Grok Companion (ANI) в ISK
kr0,191174

Источники Ani Grok Companion

Для более глубокого понимания Ani Grok Companion рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ani Grok Companion

Сколько стоит Ani Grok Companion (ANI) на сегодня?
Актуальная цена ANI в USD – 0,001567 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ANI в USD?
Текущая цена ANI в USD составляет $ 0,001567. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ani Grok Companion?
Рыночная капитализация ANI составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ANI?
Циркулирующее предложение ANI составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ANI?
ANI достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена ANI за все время (ATL)?
ANI достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов ANI?
Объем торгов за последние 24 часа для ANI составляет $ 95,58K USD.
Вырастет ли ANI в цене в этом году?
ANI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ANI для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:00:24 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ani Grok Companion (ANI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор ANI в USD

Сумма

ANI
ANI
USD
USD

1 ANI = 0,001567 USD

Торговля ANI

ANI/USDT
$0,001567
$0,001567$0,001567
+1,48%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах