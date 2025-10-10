Токеномика Amazon.com xStock (AMZNX)

Токеномика Amazon.com xStock (AMZNX)

Откройте для себя ключевую информацию о Amazon.com xStock (AMZNX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:41:14 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Amazon.com xStock (AMZNX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Amazon.com xStock (AMZNX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,34M
$ 1,34M$ 1,34M
Общее предложение:
$ 10,50K
$ 10,50K$ 10,50K
Оборотное предложение:
$ 5,88K
$ 5,88K$ 5,88K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,39M
$ 2,39M$ 2,39M
Исторический максимум:
$ 270
$ 270$ 270
Исторический минимум:
$ 212,0219653857543
$ 212,0219653857543$ 212,0219653857543
Текущая цена:
$ 227,21
$ 227,21$ 227,21

Информация о Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon xStocks (AMZNx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. AMZNx отслеживает цену Amazon.com, Inc. (базового актива). AMZNx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Amazon.com, Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Официальный сайт:
https://assets.backed.fi/products/amazon-xstock
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/Xs3eBt7uRfJX8QUs4suhyU8p2M6DoUDrJyWBa8LLZsg

Токеномика Amazon.com xStock (AMZNX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Amazon.com xStock (AMZNX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AMZNX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AMZNX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMZNX, изучите текущую цену AMZNX!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

