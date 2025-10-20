Текущая цена Amped Finance сегодня составляет 0.00611 USD. Следите за обновлениями цены AMPED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AMPED прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Amped Finance сегодня составляет 0.00611 USD. Следите за обновлениями цены AMPED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AMPED прямо сейчас на MEXC.

Amped Finance Курс (AMPED)

Текущая цена 1 AMPED в USD:

$0,00611
$0,00611$0,00611
-0,97%1D
USD
График цены Amped Finance (AMPED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:38:01 (UTC+8)

Информация о ценах Amped Finance (AMPED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00608
$ 0,00608$ 0,00608
Мин 24Ч
$ 0,00617
$ 0,00617$ 0,00617
Макс 24Ч

$ 0,00608
$ 0,00608$ 0,00608

$ 0,00617
$ 0,00617$ 0,00617

--
----

--
----

-0,49%

-0,97%

+0,82%

+0,82%

Текущая цена Amped Finance (AMPED) составляет $ 0,00611. За последние 24 часа AMPED торговался в диапазоне от $ 0,00608 до $ 0,00617, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AMPED за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, AMPED изменился на -0,49% за последний час, на -0,97% за 24 часа и на +0,82% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Amped Finance (AMPED)

--
----

$ 6,12K
$ 6,12K$ 6,12K

$ 611,00K
$ 611,00K$ 611,00K

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

SONIC

Текущая рыночная капитализация Amped Finance составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 6,12K. Циркулируещее обращение AMPED составляет --, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 611,00K.

История цен Amped Finance (AMPED) в USD

Отслеживайте изменения цены Amped Finance за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000598-0,97%
30 дней$ +0,00011+1,83%
60 дней$ -0,00196-24,29%
90 дней$ -0,01689-73,44%
Изменение цены Amped Finance сегодня

Сегодня для AMPED зафиксировано изменение $ -0,0000598 (-0,97%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Amped Finance за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,00011 (+1,83%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Amped Finance за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AMPED изменился на $ -0,00196 (-24,29%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Amped Finance за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,01689 (-73,44%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Amped Finance (AMPED)?

Просмотеть страницу истории цен Amped Finance.

Что такое Amped Finance (AMPED)

Amped Finance – это омничейн-протокол DeFAI, в настоящее время предоставляющий возможность торговли бессрочными контрактами (perpetual swaps) и участия в предоставлении ликвидности для различных криптовалютных активов и сетей.

Amped Finance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Amped Finance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AMPED, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Amped Finance в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Amped Finance простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Amped Finance (USD)

Сколько будет стоить Amped Finance (AMPED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Amped Finance (AMPED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Amped Finance.

Проверьте прогноз цены Amped Finance!

Токеномика Amped Finance (AMPED)

Понимание токеномики Amped Finance (AMPED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AMPED прямо сейчас!

Как купить Amped Finance (AMPED)

Ищете как купить Amped Finance? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Amped Finance на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AMPED на местную валюту

1 Amped Finance (AMPED) в VND
160,78465
1 Amped Finance (AMPED) в AUD
A$0,0093483
1 Amped Finance (AMPED) в GBP
0,0045214
1 Amped Finance (AMPED) в EUR
0,0052546
1 Amped Finance (AMPED) в USD
$0,00611
1 Amped Finance (AMPED) в MYR
RM0,0257842
1 Amped Finance (AMPED) в TRY
0,2564978
1 Amped Finance (AMPED) в JPY
¥0,92872
1 Amped Finance (AMPED) в ARS
ARS$8,9066692
1 Amped Finance (AMPED) в RUB
0,496132
1 Amped Finance (AMPED) в INR
0,5369468
1 Amped Finance (AMPED) в IDR
Rp101,8332926
1 Amped Finance (AMPED) в PHP
0,358046
1 Amped Finance (AMPED) в EGP
￡E.0,2904694
1 Amped Finance (AMPED) в BRL
R$0,032994
1 Amped Finance (AMPED) в CAD
C$0,0084929
1 Amped Finance (AMPED) в BDT
0,7459088
1 Amped Finance (AMPED) в NGN
8,9326978
1 Amped Finance (AMPED) в COP
$23,7743155
1 Amped Finance (AMPED) в ZAR
R.0,1061307
1 Amped Finance (AMPED) в UAH
0,254787
1 Amped Finance (AMPED) в TZS
T.Sh.15,1612318
1 Amped Finance (AMPED) в VES
Bs1,2831
1 Amped Finance (AMPED) в CLP
$5,8045
1 Amped Finance (AMPED) в PKR
Rs1,727908
1 Amped Finance (AMPED) в KZT
3,2866912
1 Amped Finance (AMPED) в THB
฿0,2001025
1 Amped Finance (AMPED) в TWD
NT$0,1881269
1 Amped Finance (AMPED) в AED
د.إ0,0224237
1 Amped Finance (AMPED) в CHF
Fr0,0048269
1 Amped Finance (AMPED) в HKD
HK$0,0474747
1 Amped Finance (AMPED) в AMD
֏2,3329202
1 Amped Finance (AMPED) в MAD
.د.م0,0563953
1 Amped Finance (AMPED) в MXN
$0,1124851
1 Amped Finance (AMPED) в SAR
ريال0,0229125
1 Amped Finance (AMPED) в ETB
Br0,9161334
1 Amped Finance (AMPED) в KES
KSh0,7893509
1 Amped Finance (AMPED) в JOD
د.أ0,00433199
1 Amped Finance (AMPED) в PLN
0,0222404
1 Amped Finance (AMPED) в RON
лв0,0267618
1 Amped Finance (AMPED) в SEK
kr0,057434
1 Amped Finance (AMPED) в BGN
лв0,0102648
1 Amped Finance (AMPED) в HUF
Ft2,0530822
1 Amped Finance (AMPED) в CZK
0,1280656
1 Amped Finance (AMPED) в KWD
د.ك0,00186966
1 Amped Finance (AMPED) в ILS
0,020163
1 Amped Finance (AMPED) в BOB
Bs0,0420979
1 Amped Finance (AMPED) в AZN
0,010387
1 Amped Finance (AMPED) в TJS
SM0,056212
1 Amped Finance (AMPED) в GEL
0,016497
1 Amped Finance (AMPED) в AOA
Kz5,5696927
1 Amped Finance (AMPED) в BHD
.د.ب0,00230347
1 Amped Finance (AMPED) в BMD
$0,00611
1 Amped Finance (AMPED) в DKK
kr0,0392873
1 Amped Finance (AMPED) в HNL
L0,1602653
1 Amped Finance (AMPED) в MUR
0,2781883
1 Amped Finance (AMPED) в NAD
$0,1066195
1 Amped Finance (AMPED) в NOK
kr0,0609778
1 Amped Finance (AMPED) в NZD
$0,0105703
1 Amped Finance (AMPED) в PAB
B/.0,00611
1 Amped Finance (AMPED) в PGK
K0,025662
1 Amped Finance (AMPED) в QAR
ر.ق0,0221793
1 Amped Finance (AMPED) в RSD
дин.0,6169267
1 Amped Finance (AMPED) в UZS
soʻm73,6144409
1 Amped Finance (AMPED) в ALL
L0,5082909
1 Amped Finance (AMPED) в ANG
ƒ0,0109369
1 Amped Finance (AMPED) в AWG
ƒ0,010998
1 Amped Finance (AMPED) в BBD
$0,01222
1 Amped Finance (AMPED) в BAM
KM0,0102648
1 Amped Finance (AMPED) в BIF
Fr17,96951
1 Amped Finance (AMPED) в BND
$0,0078819
1 Amped Finance (AMPED) в BSD
$0,00611
1 Amped Finance (AMPED) в JMD
$0,9808383
1 Amped Finance (AMPED) в KHR
24,6370475
1 Amped Finance (AMPED) в KMF
Fr2,59064
1 Amped Finance (AMPED) в LAK
132,8260843
1 Amped Finance (AMPED) в LKR
රු1,8503524
1 Amped Finance (AMPED) в MDL
L0,1039922
1 Amped Finance (AMPED) в MGA
Ar27,2767508
1 Amped Finance (AMPED) в MOP
P0,0488189
1 Amped Finance (AMPED) в MVR
0,093483
1 Amped Finance (AMPED) в MWK
MK10,570911
1 Amped Finance (AMPED) в MZN
MT0,390429
1 Amped Finance (AMPED) в NPR
रु0,8565609
1 Amped Finance (AMPED) в PYG
43,33212
1 Amped Finance (AMPED) в RWF
Fr8,85339
1 Amped Finance (AMPED) в SBD
$0,0502853
1 Amped Finance (AMPED) в SCR
0,0835237
1 Amped Finance (AMPED) в SRD
$0,2422004
1 Amped Finance (AMPED) в SVC
$0,0533403
1 Amped Finance (AMPED) в SZL
L0,1066195
1 Amped Finance (AMPED) в TMT
m0,0214461
1 Amped Finance (AMPED) в TND
د.ت0,01793896
1 Amped Finance (AMPED) в TTD
$0,0413647
1 Amped Finance (AMPED) в UGX
Sh21,28724
1 Amped Finance (AMPED) в XAF
Fr3,45215
1 Amped Finance (AMPED) в XCD
$0,016497
1 Amped Finance (AMPED) в XOF
Fr3,45215
1 Amped Finance (AMPED) в XPF
Fr0,62322
1 Amped Finance (AMPED) в BWP
P0,0876174
1 Amped Finance (AMPED) в BZD
$0,01222
1 Amped Finance (AMPED) в CVE
$0,5805111
1 Amped Finance (AMPED) в DJF
Fr1,08147
1 Amped Finance (AMPED) в DOP
$0,3876795
1 Amped Finance (AMPED) в DZD
د.ج0,7972328
1 Amped Finance (AMPED) в FJD
$0,014053
1 Amped Finance (AMPED) в GNF
Fr53,12645
1 Amped Finance (AMPED) в GTQ
Q0,0466804
1 Amped Finance (AMPED) в GYD
$1,2760735
1 Amped Finance (AMPED) в ISK
kr0,74542

Для более глубокого понимания Amped Finance рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Amped Finance
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Amped Finance

Сколько стоит Amped Finance (AMPED) на сегодня?
Актуальная цена AMPED в USD – 0,00611 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AMPED в USD?
Текущая цена AMPED в USD составляет $ 0,00611. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Amped Finance?
Рыночная капитализация AMPED составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AMPED?
Циркулирующее предложение AMPED составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AMPED?
AMPED достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена AMPED за все время (ATL)?
AMPED достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов AMPED?
Объем торгов за последние 24 часа для AMPED составляет $ 6,12K USD.
Вырастет ли AMPED в цене в этом году?
AMPED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AMPED для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:38:01 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Amped Finance (AMPED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

