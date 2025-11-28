Токеномика OLAXBT (AIO)

Токеномика OLAXBT (AIO)

Откройте для себя ключевую информацию о OLAXBT (AIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:28:55 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен OLAXBT (AIO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене OLAXBT (AIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19,59M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 230,25M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 85,08M
Исторический максимум:
$ 0,21107
Исторический минимум:
$ 0,04215223361578995
Текущая цена:
$ 0,08508
Информация о OLAXBT (AIO)

OlaXBT – это платформа рыночной аналитики на базе ИИ Web3, построенная на BNB Smart Chain. Проект использует обучение с подкреплением (RL) и маркетплейс с протоколом контекста модели (MCP), позволяя пользователям создавать собственные агентские системы, комбинируя торговые модули, наборы инструментов MCP и агентов для генерации торговых сигналов и аналитики. Нативный токен AIO поддерживает транзакционные комиссии, стейкинг через хранилище и управление. Платформа имеет интерфейс чат-бота без кода и конструктор агентов, похожий на Langflow, позволяющий пользователям создавать и настраивать ИИ-агентов для торговли и управления активами. Маркетплейс MCP облегчает торговлю агентами и монетизацию.

Официальный сайт:
https://olaxbt.xyz
Whitepaper:
https://olaxbt-docs.gitbook.io/olaxbt-doc
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x81a7da4074b8e0ed51bea40f9dcbdf4d9d4832b4

Токеномика OLAXBT (AIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики OLAXBT (AIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AIO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AIO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AIO, изучите текущую цену AIO!

