OlaXBT – это платформа рыночной аналитики на базе ИИ Web3, построенная на BNB Smart Chain. Проект использует обучение с подкреплением (RL) и маркетплейс с протоколом контекста модели (MCP), позволяя пользователям создавать собственные агентские системы, комбинируя торговые модули, наборы инструментов MCP и агентов для генерации торговых сигналов и аналитики. Нативный токен AIO поддерживает транзакционные комиссии, стейкинг через хранилище и управление. Платформа имеет интерфейс чат-бота без кода и конструктор агентов, похожий на Langflow, позволяющий пользователям создавать и настраивать ИИ-агентов для торговли и управления активами. Маркетплейс MCP облегчает торговлю агентами и монетизацию.