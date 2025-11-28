Токеномика AI3 (AI3)

Токеномика AI3 (AI3)

Откройте для себя ключевую информацию о AI3 (AI3), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:53:33 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен AI3 (AI3)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене AI3 (AI3), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,92M
Исторический максимум:
$ 0,16579
Исторический минимум:
--
Текущая цена:
$ 0,02992
Информация о AI3 (AI3)

The Autonomys Network – фундаментальный уровень для AI3.0 – представляет собой гипермасштабируемый стек инфраструктуры децентрализованного ИИ (deAI), включающий в себя высокопроизводительное постоянное распределенное хранилище, доступность и доступ к данным, а также модульное исполнение. Наша экосистема deAI предоставляет все необходимые компоненты для создания и развертывания безопасных супер-dApps (dApps на базе ИИ) и ончейн-агентов, оснащая их передовыми возможностями ИИ для динамичной и автономной работы.

Официальный сайт:
https://www.autonomys.xyz/
Whitepaper:
https://gateway.autonomys.xyz/file/bafkr6ia6q74kzrtdpfl3scb5v5f2vuvsip7ilfo4qkl27ievd7uvnluw2a
Обозреватель блоков:
https://astral.autonomys.xyz/mainnet/consensus

Токеномика AI3 (AI3): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики AI3 (AI3) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов AI3, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов AI3.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AI3, изучите текущую цену AI3!

История цены AI3 (AI3)

Анализ истории цены AI3 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены AI3

Хотите узнать, куда может двигаться AI3? Наша страница прогноза цены AI3 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

