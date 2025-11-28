The Autonomys Network – фундаментальный уровень для AI3.0 – представляет собой гипермасштабируемый стек инфраструктуры децентрализованного ИИ (deAI), включающий в себя высокопроизводительное постоянное распределенное хранилище, доступность и доступ к данным, а также модульное исполнение. Наша экосистема deAI предоставляет все необходимые компоненты для создания и развертывания безопасных супер-dApps (dApps на базе ИИ) и ончейн-агентов, оснащая их передовыми возможностями ИИ для динамичной и автономной работы.