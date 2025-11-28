Что такое ACNON

Токеномика Accenture (ACNON) Откройте для себя ключевую информацию о Accenture (ACNON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Accenture (ACNON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Accenture (ACNON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Общее предложение: $ 5,32K $ 5,32K $ 5,32K Оборотное предложение: $ 5,32K $ 5,32K $ 5,32K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Исторический максимум: $ 260,52 $ 260,52 $ 260,52 Исторический минимум: $ 229,27778200768591 $ 229,27778200768591 $ 229,27778200768591 Текущая цена: $ 249,65 $ 249,65 $ 249,65 Узнайте больше о цене Accenture (ACNON) Купить ACNON сейчас!

Информация о Accenture (ACNON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/acnon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xAbA9Ae731Aad63335C604E5f6E6A5db2e05f549d

Токеномика Accenture (ACNON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Accenture (ACNON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACNON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACNON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACNON, изучите текущую цену ACNON!

Как купить ACNON Заинтересованы в добавлении Accenture (ACNON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ACNON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ACNON на MEXC прямо сейчас! История цены Accenture (ACNON) Анализ истории цены ACNON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ACNON прямо сейчас! Прогноз цены ACNON Хотите узнать, куда может двигаться ACNON? Наша страница прогноза цены ACNON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ACNON прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!