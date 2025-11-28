Что такое 4

Токеномика и анализ цен 4 (4) Изучите ключевые данные о токеномике и цене 4 (4), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. Рыночная капитализация: $ 32,19M Общее предложение: $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 32,19M Исторический максимум: $ 0,30463 Исторический минимум: $ 0,000099081384903154 Текущая цена: $ 0,03219

Информация о 4 (4) Мемкоин на four.meme Мемкоин на four.meme Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0a43fc31a73013089df59194872ecae4cae14444

Токеномика 4 (4): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики 4 (4) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов 4, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов 4. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой 4, изучите текущую цену 4!

Как купить 4 Заинтересованы в добавлении 4 (4) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки 4, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить 4 на MEXC прямо сейчас! История цены 4 (4) Анализ истории цены 4 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены 4 прямо сейчас! Прогноз цены 4 Хотите узнать, куда может двигаться 4? Наша страница прогноза цены 4 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена 4 прямо сейчас!

