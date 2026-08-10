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Текущая цена 3place сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 3PLACE составляет 110,862 USD. Отслеживайте обновления цен 3PLACE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 3place сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация 3PLACE составляет 110,862 USD. Отслеживайте обновления цен 3PLACE в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена 3place (3PLACE)

Не в листинге

Текущая цена 1 3PLACE в USD:

$0.00013633
$0.00013633$0.00013633
+0.06%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены 3place (3PLACE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:25:35 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 3place

Текущая цена 3place (3PLACE) сегодня составляет $ 0 с изменением 6.85% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 3PLACE на USD составляет $ 0 за 3PLACE.

На данный момент 3place занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 110,862, при оборотном предложении 972.45M 3PLACE. В течение последних 24 часов, 3PLACE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 3PLACE изменился на +40.26% за последний час и на -73.51% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 133.88K.

Рыночная информация 3place (3PLACE)

$ 110.86K
$ 110.86K$ 110.86K

$ 133.88K
$ 133.88K$ 133.88K

$ 110.86K
$ 110.86K$ 110.86K

972.45M
972.45M 972.45M

972,446,482.922802
972,446,482.922802 972,446,482.922802

Текущая рыночная капитализация 3place составляет $ 110.86K, при 24-часовом объеме торгов $ 133.88K. Циркулируещее обращение 3PLACE составляет 972.45M, а общее предложение – 972446482.922802. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 110.86K.

История цен 3place в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+40.26%

-6.84%

-73.51%

-73.51%

История цен 3place (3PLACE) в USD

За сегодня изменение цены 3place на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 3place на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены 3place на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены 3place на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-6.84%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Прогноз цены 3place

Прогноз цены 3place (3PLACE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 3PLACE в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены 3place (3PLACE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 3place потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 3place достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 3PLACE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 3place».

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Источник 3place (3PLACE)

Официальный веб-сайт

Категория :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О 3place

Какова реальная цена 3place сегодня?

Текущая цена 3place составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -6.84%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для 3PLACE?

3PLACE торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна 3place сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется 3PLACE?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что 3PLACE демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место 3place в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽8295926.5005011136000 3place занимает #5684 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли 3PLACE?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как 3place соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение 3PLACE?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (972446482.922802 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:25:35 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 3place (3PLACE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о 3place

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