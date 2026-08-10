Какова сегодняшняя цена 2131KOBUSHIDE (21)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 19.29%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов 21 находится в обращении?

Обращающееся предложение 21 составляет 999576788.771078, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют 2131KOBUSHIDE?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей 21. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация 2131KOBUSHIDE?

Рыночная капитализация составляет ₽2281226.3838626080000, что ставит 2131KOBUSHIDE на 7905-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется 21?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение 2131KOBUSHIDE?

Недавнее изменение цены на 19.29% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.