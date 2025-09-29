Ваше руководство по правилам торговли MEXC для эффективной спотовой торговли





В спотовой торговле криптовалютами, помимо анализа цены и выбора стратегии, не менее важно понимать и следовать рыночным правилам торговой платформы. Для пользователей MEXC каждая торговая пара имеет не только собственное движение цены, но и определенный набор правил для ордеров, включая минимальную сумму ордера, минимальное изменение цены, минимальную стоимость ордера и максимальное количество открытых ордеров для различных типов ордеров. Не зная этих правил, трейдеры могут столкнуться с неисполнением ордеров в критические моменты и упустить рыночные возможности.









При ведении спотовой торговли на MEXC каждая торговая пара имеет свой набор торговых правил. Эти правила охватывают такие аспекты, как минимальная сумма ордера, минимальное изменение цены и минимальная общая стоимость ордера.





Поскольку разные торговые пары котируются на разных спотовых рынках (таких как USDT, USDC, BTC или ETH), пользователи MEXC должны понимать и соблюдать конкретные правила рынка, на котором они торгуют. В противном случае ордера, не соответствующие требованиям, могут не быть исполнены.













На MEXC основные рынки спотовой торговли включают:

Рынок USDT: Торговые пары, котируемые в USDT. Например, BTC/USDT означает торговлю BTC за USDT.

Рынок ETH : Торговые пары, котируемые в ETH. Например, MX/ETH означает торговлю MX с ETH.

Рынок BTC : Торговые пары, котируемые в BTC. Например, MX/BTC означает торговлю MX за BTC.

Рынок USDC : Торговые пары, котируемые в USDC. Например, ETH/USDC означает торговлю ETH за USDC.

Рынок USDE : Торговые пары, котируемые в USDE. Например, SOL/USDE означает торговлю SOL за USDE.

Рынок EUR : Торговые пары, котируемые в EUR. Например, BTC/EUR означает торговлю BTC за EUR.

Рынок BRL : Торговые пары, котируемые в BRL. Например, BTC/BRL означает торговлю BTC за BRL.













Минимальная сумма ордера означает минимальное количество токенов, необходимое для размещения ордера.





На MEXC вы можете покупать или продавать криптовалюты в любой торговой паре. Однако каждый ордер должен соответствовать минимальному требованию по сумме ордера, в противном случае он не будет исполнен. После успешного размещения ордера он будет сопоставлен и исполнен системой.









Минимальное изменение суммы относится к наименьшей единице, на которую может быть скорректировано количество ордера для данной торговой пары. Другими словами, оно определяет точность изменения количества. Например, если минимальное изменение суммы для торговой пары составляет 0,01, то количество ордера может быть увеличено или уменьшено только кратными 0,01.









Минимальное изменение цены относится к наименьшей единице, на которую может быть скорректирована цена торговой пары, измеряемая в валюте котировки данного рынка.





Например, для торговой пары MX/USDT , если минимальное изменение цены составляет 0,1 USDT, то цена MX может изменяться только кратными 0,1 USDT.









Минимальная общая стоимость ордера представляет собой базовый порог для спотовой торговли. При выборе торговой пары и размещении ордера на покупку, ордер должен соответствовать требованию по минимальной общей стоимости для данной пары, прежде чем он сможет войти в процесс сопоставления.





Минимальная общая стоимость ордера на каждом рынке составляет:

Рынок USDT: 1 USDT за ордер

Рынок ETH: 0,0001 ETH за ордер

Рынок BTC: 0,000005 BTC за ордер

Рынок USDC: 5 USDC за ордер

Рынок TUSD: 5 TUSD за ордер

Рынок BUSD: 5 BUSD на ордер









В настоящее время спотовая торговля на MEXC поддерживает четыре типа ордеров: лимитный ордер, рыночный ордер, стоп-лимитный ордер и OCO. При размещении рыночного ордера существует ограничение на максимальную сумму, разрешенную для одного ордера. Это ограничение помогает предотвратить чрезмерную волатильность цены и обеспечивает стабильность рынка. Для получения более подробной информации о типах ордеров спотовой торговли, пожалуйста, обратитесь к: Разные типы спотовых ордеров









При размещении лимитного ордера платформа устанавливает максимальное количество, которое может быть размещено по одному ордеру. Это ограничение помогает снизить риск резких волатильности цены или недостаточной ликвидности во время торговли.









Условные ордера (такие как стоп-лимитные ордера) также подпадают под ограничения максимального количества ордеров после установления цены срабатывания. Это правило призвано предотвратить внезапные рыночные колебания при срабатывании крупных сделок.









Освоив правила торговли на рынке MEXC, трейдеры могут не только снизить риск сбоев в исполнении ордеров из-за невыполнения условий, но и с большей точностью формулировать торговые стратегии.





Например, знание минимального изменения цены помогает более эффективно устанавливать цены покупки и продажи, а понимание минимальной стоимости ордера позволяет избежать упущенных возможностей из-за недостаточной суммы ордера.





Кроме того, при торговле большими объемами или с высокой частотой заранее зная ограничения по количеству ордеров, вы можете оптимизировать размещение ордеров и минимизировать задержки или проскальзывание, вызванные системными ограничениями.









При спотовой торговле, особенно при исполнении крупных или краткосрочных сделок, ордера могут быть отклонены, если они не соответствуют правилам рыночной торговли. Чтобы минимизировать этот риск, рекомендуется:

Заранее ознакомьтесь с правилами торговли парами: В торговом интерфейсе MEXC или в В торговом интерфейсе MEXC или в Справочном центре ознакомьтесь с минимальной суммой ордера, изменением цены, минимальной стоимостью ордера и другими требованиями для выбранной пары.

Используйте официальную Службу поддержки клиентов и чат-ботов: Перед началом торговли уточните подробности правил в онлайн Службе поддержки клиентов MEXC или через чат-бота, особенно при торговле на разных рынках.





*BTN-Опробовать спотовую торговля на MEXC&BTNURL= https://www.mexc.com/ru-RU/exchange/BTC_USDT









Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



