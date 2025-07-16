MEXC Займы теперь доступны!





MEXC Займы - это решение для криптовалютного кредитования, представленное MEXC. MEXC Займы позволяет пользователям под залог одного из своих криптовалютных активов получить другой, который затем можно использовать для спотовой торговли, деривативов, высокодоходных инвестиций или вывода средств.





Функция MEXC Займы официально запущена. Вы можете посетить официальный сайт MEXC, чтобы принять участие и испытать ее. Благодаря безопасному и удобному кредитованию MEXC Займы позволяют свободно распоряжаться своими криптовалютными активами, как для оборота средств, так и для инвестиций. Решение MEXC по займам будет соответствовать вашим потребностям, обеспечивая гибкий и индивидуальный подход к управлению криптовалютой.









В настоящее время функция MEXC Займы поддерживается только на веб-сайте.









Продукты» в нижней навигационной панели и выберите «MEXC Займы». Откройте официальный веб-сайт MEXC и войдите в систему. Затем перейдите в раздел «» в нижней навигационной панели и выберите «».









На странице MEXC Займы можно увидеть поддерживаемые в настоящее время валюты для стейкинга и займов. В демонстрационных целях мы будем стейкать TON, чтобы взять в долг USDT. Нажмите на кнопку [Занять], чтобы продолжить.









Введите желаемую сумму займа в USDT, и на странице отобразится соответствующее количество TON, которые необходимо заложить. Выберите период кредитования, установите флажок, подтверждающий согласие с "Условиями предоставления MEXC Займов", и нажмите кнопку [Подтвердить заимствование].





Если количество TON в вашем залоге недостаточно для обеспечения желаемой суммы USDT, которую вы хотите занять, вы можете перевести дополнительные TON со своих фьючерсных или фиатных счетов.









После успешного получения займа Вы можете найти этот непогашенный заем в разделе [Мои займы].





Если у вас есть несколько ордеров с разными статусами, вы можете проверить их отдельно в разделах [Не погашено], [Погашено] и [История погашения].









Важно отметить, что необходимо внимательно следить за сроком займа и погашать его в установленный срок после его окончания, в противном случае будут начисляться проценты за просрочку. В настоящее время MEXC Займы не поддерживают досрочное погашение.





Существует верхний предел общей суммы заемных средств в пуле MEXC Займы. Когда остаток "Текущая доступная заемная сумма" в пуле достигнет 0, другие пользователи не смогут получить займы.









На главной странице приложения MEXC нажмите на [Еще] в области под каруселью баннеров, затем на вкладке [Заработок] выберите [MEXC Займы].





На странице MEXC Займы можно увидеть текущие поддерживаемые криптовалюты для стейкинга и займов. В демонстрационных целях мы будем стейкать TON, чтобы взять в долг USDT. Нажмите кнопку [Занять].





Введите желаемую сумму займа в USDT, и на странице отобразится соответствующее количество TON, которое необходимо заложить. Выберите период кредитования, установите флажок, подтверждающий согласие с "Условиями предоставления MEXC Займов", и нажмите [Подтвердить заимствование].





Если количество TON в сумме залога недостаточно для заимствования желаемой суммы USDT, вы можете перевести дополнительные TON со своих фьючерсных или фиатных счетов.









После успешного получения займа вы можете найти этот ордер MEXC Займы в разделе "Мои займы".





Если у вас есть несколько ордеров с разными статусами, вы можете проверить их по отдельности в разделах " Не погашено", "Погашено" и "История погашения".













Важно отметить, что необходимо внимательно следить за сроком кредитования и погашать кредит в установленный срок по его истечении, в противном случае будут начисляться проценты за просрочку. В настоящее время MEXC Займы не поддерживает досрочное погашение.





Существует верхний предел общей суммы заемных средств в пуле MEXC Займы. При достижении остатка "Текущая доступная сумма" в пуле 0 другие пользователи не смогут получать займы.





TON (The Open Network) является стратегическим инвестиционным партнером MEXC, и с запуском MEXC Займов одновременно запускается акция "Залог TON для займов". Поддержка со стороны MEXC Венчуры обеспечивает большую безопасность и надежность плана залога TON. Приглашаем инвесторов испытать и насладиться высококачественными услугами и гарантиями, предоставляемыми платформой MEXC.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налоговым, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим сопутствующим сервисом, а также не является рекомендацией по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно для ознакомления и не является инвестиционным советом. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы хорошо понимаете все риски и инвестируйте с осторожностью. Все инвестиционные действия пользователей не зависят от данной платформы.



