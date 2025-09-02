Расчет комиссии при спотовой торговле

Правила взимания комиссии за спотовую торговлю заключаются в том, что если на рынке торгуется валюта, то такая валюта списывается в качестве комиссии. А торговая комиссия рассчитывается путем умножениПравила взимания комиссии за спотовую торговлю заключаются в том, что если на рынке торгуется валюта, то такая валюта списывается в качестве комиссии. А торговая комиссия рассчитывается путем умножени
2 сентября 2025 г.
Правила взимания комиссии за спотовую торговлю заключаются в том, что если на рынке торгуется валюта, то такая валюта списывается в качестве комиссии. А торговая комиссия рассчитывается путем умножения объема сделки на соответствующую ставку комиссии.

Ставки комиссии за торговлю на споте MEXC составляют 0% для мейкеров и 0,05% для тейкеров.

Мейкер – это ордер, который не имеет соответствующего ордера на рынке и должен дождаться его исполнения.

Тейкер - это ордер, который совпадает с отложенным ордером на рынке и может быть исполнен немедленно.

За неисполненные и отмененные ордера торговая комиссия не взимается.

Примеры


1. Для торговой пары MX/USDT, предполагая, что пользователь является мейкером и покупает 1 MX по цене 5 USDT:

Торговая комиссия пользователя составляет 0% * 5 = 0 USDT, что означает, что пользователь использовал 5 USDT для покупки 1 MX.

2. Для торговой пары MX/USDT, предполагая, что пользователь является тейкером и продает 1 MX, чтобы получить 5 USDT:

Торговая комиссия пользователя составляет 0,05% * 5 = 0,0025 USDT, что означает, что пользователь продал 1 MX и в итоге получил 4,9975 USDT.


