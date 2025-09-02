Расчет комиссии при спотовой торговле





Правила взимания комиссии за спотовую торговлю заключаются в том, что если на рынке торгуется валюта, то такая валюта списывается в качестве комиссии. А торговая комиссия рассчитывается путем умножения объема сделки на соответствующую ставку комиссии.





Ставки комиссии за торговлю на споте MEXC составляют 0% для мейкеров и 0,05% для тейкеров.





Мейкер – это ордер, который не имеет соответствующего ордера на рынке и должен дождаться его исполнения.





Тейкер - это ордер, который совпадает с отложенным ордером на рынке и может быть исполнен немедленно.





За неисполненные и отмененные ордера торговая комиссия не взимается.









1. Для торговой пары MX/USDT, предполагая, что пользователь является мейкером и покупает 1 MX по цене 5 USDT:





Торговая комиссия пользователя составляет 0% * 5 = 0 USDT, что означает, что пользователь использовал 5 USDT для покупки 1 MX.





2. Для торговой пары MX/USDT, предполагая, что пользователь является тейкером и продает 1 MX, чтобы получить 5 USDT:





Торговая комиссия пользователя составляет 0,05% * 5 = 0,0025 USDT, что означает, что пользователь продал 1 MX и в итоге получил 4,9975 USDT.





Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским или любыми другими связанными с ними услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является консультацией по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все связанные с этим риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.



