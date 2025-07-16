1. Каковы преимущества удержания MX? MX – это собственный утилитарный токен, выпущенный MEXC. Удержание MX позволяет пользователям участвовать в таких мероприятиях платформы, как Launchpool и Kickstar1. Каковы преимущества удержания MX? MX – это собственный утилитарный токен, выпущенный MEXC. Удержание MX позволяет пользователям участвовать в таких мероприятиях платформы, как Launchpool и Kickstar
Купите MX за одну минуту

16 июля 2025 г.MEXC
0m
1. Каковы преимущества удержания MX?


MX – это собственный утилитарный токен, выпущенный MEXC. Удержание MX позволяет пользователям участвовать в таких мероприятиях платформы, как Launchpool и Kickstarter, где они могут получать аирдропы токенов проектов и другие вознаграждения. Кроме того, MX можно использовать для компенсации комиссий, при этом скидка на торговые комиссии составляет 20%. Если пользователи удерживают ≥ 500 MX на своем спотовом счете в течение последних 24 часов, они могут воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии как на споте, так и на фьючерсах.

2. Как купить токены MX?


Чтобы приобрести токены MX, убедитесь, что на вашем личном спотовом счете есть USDT, USDC, BTC или ETH, поскольку в настоящее время это единственные четыре токена, доступные для торговли торговыми парами, связанными с MX, на платформе MEXC.

Если у вас нет ни одного из этих токенов, вы можете либо приобрести USDT за фиатную валюту, либо внести их на платформу MEXC с другой биржи.

2.1 На веб-сайте


Зайдите на официальный сайт MEXC и войдите в систему, наведите курсор на пункт [Спот] в верхней части страницы и выберите [Спотовая]. Введите в строку поиска справа "MX" и найдите торговую пару MX/USDT.


Под графиком K-линии введите сумму и цену, по которой вы хотите купить MX. Нажмите кнопку [Купить MX], чтобы завершить покупку, и дождитесь выставления ордера на рынок.


2.2 В приложении


На главной странице приложения MEXC нажмите внизу на [Рынки], затем выберите [Спот]. Нажмите на [MX/USDT] (можно также воспользоваться строкой поиска), чтобы перейти на страницу графика K-линии для MX/USDT. Затем нажмите [Купить].

Введите сумму и цену, по которой вы хотите купить MX. Нажмите [Купить MX], чтобы завершить операцию, и дождитесь исполнения ордера.


3. Как участвовать в мероприятиях платформы, удерживая MX?


Удержание MX позволяет пользователям бесплатно участвовать в таких мероприятиях платформы, как Launchpool и Kickstarter. Launchpool – это мероприятие по аирдропу, в котором пользователи стейкают определенные токены, чтобы получить аирдроп популярных или недавно прошедших листинг криптовалют. Kickstarter – это мероприятие перед листингом, инициированное MEXC, в котором пользователи могут совершать стейкинг MX, чтобы принять участие и получить бесплатные аирдропы. Мы будем использовать Kickstarter в качестве примера для дальнейшего объяснения.

На главной странице сайта MEXC нажмите [Мероприятия] - [Kickstarter].


На странице события, нажав на [Быстрое размещение], вы можете принять участие во всех текущих событиях Kickstarter. После успешного участия просто дождитесь распределения вознаграждений.


Как правило, для участия в мероприятиях Kickstarter пользователям необходимо удерживать не менее 5 токенов MX в течение последних 24 часов. Токены MX не будут заблокированы и могут быть использованы для торговли.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


