Купите MX за одну минуту









MX – это собственный утилитарный токен, выпущенный MEXC. Удержание MX позволяет пользователям участвовать в таких мероприятиях платформы, как Launchpool и Kickstarter, где они могут получать аирдропы токенов проектов и другие вознаграждения. Кроме того, MX можно использовать для компенсации комиссий, при этом скидка на торговые комиссии составляет 20%. Если пользователи удерживают ≥ 500 MX на своем спотовом счете в течение последних 24 часов, они могут воспользоваться 50% скидкой на торговые комиссии как на споте, так и на фьючерсах.









Чтобы приобрести токены MX, убедитесь, что на вашем личном спотовом счете есть USDT, USDC, BTC или ETH, поскольку в настоящее время это единственные четыре токена, доступные для торговли торговыми парами, связанными с MX, на платформе MEXC.





Если у вас нет ни одного из этих токенов, вы можете либо приобрести USDT за фиатную валюту, либо внести их на платформу MEXC с другой биржи.









Зайдите на официальный сайт MEXC и войдите в систему, наведите курсор на пункт [Спот] в верхней части страницы и выберите [Спотовая]. Введите в строку поиска справа "MX" и найдите торговую пару MX/USDT.









Под графиком K-линии введите сумму и цену, по которой вы хотите купить MX. Нажмите кнопку [Купить MX], чтобы завершить покупку, и дождитесь выставления ордера на рынок.













На главной странице приложения MEXC нажмите внизу на [Рынки], затем выберите [Спот]. Нажмите на [MX/USDT] (можно также воспользоваться строкой поиска), чтобы перейти на страницу графика K-линии для MX/USDT. Затем нажмите [Купить].





Введите сумму и цену, по которой вы хотите купить MX. Нажмите [Купить MX], чтобы завершить операцию, и дождитесь исполнения ордера.













Удержание MX позволяет пользователям бесплатно участвовать в таких мероприятиях платформы, как Launchpool и Kickstarter. Launchpool – это мероприятие по аирдропу, в котором пользователи стейкают определенные токены, чтобы получить аирдроп популярных или недавно прошедших листинг криптовалют. Kickstarter – это мероприятие перед листингом, инициированное MEXC, в котором пользователи могут совершать стейкинг MX, чтобы принять участие и получить бесплатные аирдропы. Мы будем использовать Kickstarter в качестве примера для дальнейшего объяснения.





На главной странице сайта MEXC нажмите [Мероприятия] - [Kickstarter].









На странице события, нажав на [Быстрое размещение], вы можете принять участие во всех текущих событиях Kickstarter. После успешного участия просто дождитесь распределения вознаграждений.









Как правило, для участия в мероприятиях Kickstarter пользователям необходимо удерживать не менее 5 токенов MX в течение последних 24 часов. Токены MX не будут заблокированы и могут быть использованы для торговли.



