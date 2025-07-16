Что такое Launchpool?

MEXC Launchpool – это инновационная программа, позволяющая пользователям совершать стейкинги определенных токенов и зарабатывать аирдропы трендовых или недавно появившихся на бирже криптовалют. Токены, размещенные в Launchpool, могут быть выведены в любое время, а пользователи получают вознаграждение в зависимости от их доли в общей сумме стейкинга. Платформа поддерживает различные стейкинговые токены, такие как MX, USDT, токены проектов и другие. Каждый стейкинг-пул разработан с учетом специфики соответствующего проекта. Эта программа направлена на знакомство пользователей с высококачественными проектами и предлагает дополнительные преимущества аирдропов бесплатно.
Чтобы принять участие в событии Launchpool, пользователи должны пройти проверку KYC (Know Your Customer) на платформе MEXC. Некоторые стейкинги могут быть эксклюзивными для новых пользователей, поэтому участникам следует обратиться к странице конкретного события для получения подробной информации.
Участники должны пройти верификацию KYC до завершения события, чтобы получить вознаграждение в виде токенов. Аирдропы будут распределены на спотовые счета участников после завершения события пропорционально количеству их стейкинга.
Важные примечания:
Маркет-мейкеры, корпоративные аккаунты и пользователи из ограниченных регионов или стран не имеют права участвовать в событиях Launchpool.
Обычно требуется минимальная сумма активов для стейкинга, а активы в стейкинге блокируются на время события.
Токены MX, стейкинг которых осуществляется в Launchpool, можно использовать для участия в других событиях, например, Kickstarter.
Давайте рассмотрим шаги по участию в событиях Launchpool с помощью веб-платформы. В мобильном приложении процесс аналогичен.
На главной странице MEXC наведите курсор на [Спот] и выберите [Launchpool], чтобы перейти на страницу события.
В списке текущих событий Launchpool выберите проект, в котором вы хотите принять участие, и нажмите [Перейти к стейкингу].
По завершении события награды будут распределены. Обратите внимание, что минимальный размер стейкинга для разных событий варьируется, подробности указаны на странице события.
После окончания периода стейкинга ваши токены будут автоматически выведены, и вам не потребуется совершать никаких действий вручную.
Если вы хотите вывести токены в любое время до окончания периода стейкинга, перейдите на страницу стейкинг-пула события, в котором вы участвовали, и нажмите [Выплатить]. Выведенные токены будут немедленно переведены на ваш спотовый счет.
На сайте MEXC наведите курсор на [Кошелек] и выберите [Награды за события].
На странице истории наград нажмите [Спотовые события] и выберите [Launchpool], чтобы просмотреть записи о своих наградах.
Вы также можете просмотреть свои награды за стейкинг, выбрав [Детали заработка] в разделе «Моя история» на странице события Launchpool.
Да, вы можете вывести свои стейкинговые токены в любое время. После вывода токены будут немедленно переведены на ваш спотовый счет.
По окончании периода стейкинга ваши токены будут выведены автоматически, и нет необходимости совершать действий вручную. Обратите внимание, что в процессе вывода возможны небольшие задержки.
Да, стейкинговые токены MX можно одновременно использовать для участия в событии Kickstarter и получить двойное вознаграждение.
Ежедневные вознаграждения рассчитываются следующим образом:
Ежедневное вознаграждение токенов = Средняя сумма стейкинга пользователя за день / Средняя сумма стейкинга всех пользователей за день × Дневной пул вознаграждений.
Пример: Если вы совершили стейкинг 100 USDT, а общий дневной пул вознаграждений составляет 10 000 USDT, и ваша доля от общей суммы стейкинга составляет 1%, вы заработаете 100 USDT в виде вознаграждения.
Примечание: Возможны небольшие задержки в распределении вознаграждений. Пользователи получат вознаграждение только в том случае, если их заработок превысит 0,01$. Вознаграждение рассчитывается на основе фактического времени стейкинга, а за периоды стейкинга менее одного часа вознаграждение не начисляется.
Вознаграждения рассчитываются почасово, с тремя способами распределения:
Почасовое распределение: Вознаграждения за заблокированные активы рассчитываются в течение T+1 часа и распределяются каждый час.
Ежедневное распределение: Вознаграждения выплачиваются через T+1 день и перечисляются непосредственно на спотовые счета.
Распределение по окончании события: Все награды распределяются в течение 1 часа после завершения события.
Обратите внимание, что подробности распределения вознаграждения будут указаны на странице события. Почасовые расчеты остаются стандартными для всех событий.
Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.