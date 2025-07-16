MEXC Launchpool – это инновационная программа, позволяющая пользователям совершать стейкинги определенных токенов и зарабатывать аирдропы трендовых или недавно появившихся на бирже криптовалют. ТокеныMEXC Launchpool – это инновационная программа, позволяющая пользователям совершать стейкинги определенных токенов и зарабатывать аирдропы трендовых или недавно появившихся на бирже криптовалют. Токены
Что такое Launchpool?

MEXC Launchpool – это инновационная программа, позволяющая пользователям совершать стейкинги определенных токенов и зарабатывать аирдропы трендовых или недавно появившихся на бирже криптовалют. Токены, размещенные в Launchpool, могут быть выведены в любое время, а пользователи получают вознаграждение в зависимости от их доли в общей сумме стейкинга. Платформа поддерживает различные стейкинговые токены, такие как MX, USDT, токены проектов и другие. Каждый стейкинг-пул разработан с учетом специфики соответствующего проекта. Эта программа направлена на знакомство пользователей с высококачественными проектами и предлагает дополнительные преимущества аирдропов бесплатно.

1. Право на участие в Launchpool


Чтобы принять участие в событии Launchpool, пользователи должны пройти проверку KYC (Know Your Customer) на платформе MEXC. Некоторые стейкинги могут быть эксклюзивными для новых пользователей, поэтому участникам следует обратиться к странице конкретного события для получения подробной информации.

Участники должны пройти верификацию KYC до завершения события, чтобы получить вознаграждение в виде токенов. Аирдропы будут распределены на спотовые счета участников после завершения события пропорционально количеству их стейкинга.

Важные примечания:
  • Маркет-мейкеры, корпоративные аккаунты и пользователи из ограниченных регионов или стран не имеют права участвовать в событиях Launchpool.
  • Обычно требуется минимальная сумма активов для стейкинга, а активы в стейкинге блокируются на время события.
  • Токены MX, стейкинг которых осуществляется в Launchpool, можно использовать для участия в других событиях, например, Kickstarter.

2. Как принять участие в Launchpool


Давайте рассмотрим шаги по участию в событиях Launchpool с помощью веб-платформы. В мобильном приложении процесс аналогичен.

2.1 Как совершить стейкинг


На главной странице MEXC наведите курсор на [Спот] и выберите [Launchpool], чтобы перейти на страницу события.


В списке текущих событий Launchpool выберите проект, в котором вы хотите принять участие, и нажмите [Перейти к стейкингу].


По завершении события награды будут распределены. Обратите внимание, что минимальный размер стейкинга для разных событий варьируется, подробности указаны на странице события.

2.2 Как вывести токены из стейкинга


После окончания периода стейкинга ваши токены будут автоматически выведены, и вам не потребуется совершать никаких действий вручную.

Если вы хотите вывести токены в любое время до окончания периода стейкинга, перейдите на страницу стейкинг-пула события, в котором вы участвовали, и нажмите [Выплатить]. Выведенные токены будут немедленно переведены на ваш спотовый счет.



2.3 Как проверить награды за стейкинг


На сайте MEXC наведите курсор на [Кошелек] и выберите [Награды за события].

На странице истории наград нажмите [Спотовые события] и выберите [Launchpool], чтобы просмотреть записи о своих наградах.


Вы также можете просмотреть свои награды за стейкинг, выбрав [Детали заработка] в разделе «Моя история» на странице события Launchpool.


3. Часто задаваемые вопросы


3.1 Могу ли я вывести токены из стейкинга в любое время?

Да, вы можете вывести свои стейкинговые токены в любое время. После вывода токены будут немедленно переведены на ваш спотовый счет.

3.2 Могу ли я вывести токены после окончания периода стейкинга?

По окончании периода стейкинга ваши токены будут выведены автоматически, и нет необходимости совершать действий вручную. Обратите внимание, что в процессе вывода возможны небольшие задержки.

3.3 Можно ли использовать токены MX в стейкинге для участия в других событиях?

Да, стейкинговые токены MX можно одновременно использовать для участия в событии Kickstarter и получить двойное вознаграждение.

3.4 Как рассчитываются ежедневные вознаграждения?

Ежедневные вознаграждения рассчитываются следующим образом:
Ежедневное вознаграждение токенов = Средняя сумма стейкинга пользователя за день / Средняя сумма стейкинга всех пользователей за день × Дневной пул вознаграждений.
Пример: Если вы совершили стейкинг 100 USDT, а общий дневной пул вознаграждений составляет 10 000 USDT, и ваша доля от общей суммы стейкинга составляет 1%, вы заработаете 100 USDT в виде вознаграждения.
Примечание: Возможны небольшие задержки в распределении вознаграждений. Пользователи получат вознаграждение только в том случае, если их заработок превысит 0,01$. Вознаграждение рассчитывается на основе фактического времени стейкинга, а за периоды стейкинга менее одного часа вознаграждение не начисляется.

3.5 Когда начисляются и распределяются вознаграждения?

Вознаграждения рассчитываются почасово, с тремя способами распределения:
  • Почасовое распределение: Вознаграждения за заблокированные активы рассчитываются в течение T+1 часа и распределяются каждый час.
  • Ежедневное распределение: Вознаграждения выплачиваются через T+1 день и перечисляются непосредственно на спотовые счета.
  • Распределение по окончании события: Все награды распределяются в течение 1 часа после завершения события.
Обратите внимание, что подробности распределения вознаграждения будут указаны на странице события. Почасовые расчеты остаются стандартными для всех событий.

Дополнительную информацию можно найти на странице события Launchpool.

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


