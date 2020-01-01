Explorează tokenomia pentru SKAINET (SKAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SKAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum! Explorează tokenomia pentru SKAINET (SKAI) pe MEXC. Află oferta totală a tokenului SKAI, distribuirea tokenurilor, capitalizarea de piață, volumul de tranzacționare și multe altele. Rămâi la curent cu datele în timp real acum!

Bursa MEXC / Preț cripto / SKAINET (SKAI) / Tokenomie / Tokenomie pentru SKAINET (SKAI) Descoperă informații cheie despre SKAINET (SKAI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Informații despre SKAINET (SKAI) Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs. Pagină de internet oficială: https://www.skainet.xyz/ Tokenomie și analiză de preț pentru SKAINET (SKAI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SKAINET (SKAI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 27.38K Ofertă totală: $ 999.86M Ofertă aflată în circulație: $ 999.86M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.38K Maxim dintotdeauna: $ 0.0089911 Minim dintotdeauna: $ 0 Preț curent: $ 0 Tokenomie pentru SKAINET (SKAI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SKAINET (SKAI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SKAI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SKAI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Declinarea responsabilității Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.