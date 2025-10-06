Informații privind prețul pentru SKAINET (SKAI) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore: $ 0.00003026 $ 0.00003026 $ 0.00003026 Minim 24 h $ 0.00003154 $ 0.00003154 $ 0.00003154 Maxim 24 h Minim 24 h $ 0.00003026$ 0.00003026 $ 0.00003026 Maxim 24 h $ 0.00003154$ 0.00003154 $ 0.00003154 Maxim dintotdeauna $ 0.0089911$ 0.0089911 $ 0.0089911 Cel mai mic preț $ 0.00002162$ 0.00002162 $ 0.00002162 Modificare de preț (1 oră) -0.25% Modificare de preț (1 zi) -2.90% Modificare de preț (7 zile) +9.74% Modificare de preț (7 zile) +9.74%

Prețul în timp real pentru SKAINET (SKAI) este $0.00003035. În ultimele 24 de ore, tokenul SKAI a fost tranzacționat între un minim de $ 0.00003026 și un maxim de $ 0.00003154, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru SKAI este $ 0.0089911, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.00002162.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, SKAI s-a modificat cu -0.25% în decursul ultimei ore, cu -2.90% în decursul ultimelor 24 de ore și cu +9.74% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața SKAINET (SKAI)

Capitalizare de piață $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K Volum (24 ore) ---- -- Capitalizare de piață complet diluată $ 30.32K$ 30.32K $ 30.32K Ofertă află în circulație 999.86M 999.86M 999.86M Ofertă totală 999,858,474.332857 999,858,474.332857 999,858,474.332857

Capitalizarea de piață actuală pentru SKAINET este $ 30.32K, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de --. Oferta aflată în circulație pentru SKAI este 999.86M, cu o ofertă totală de 999858474.332857. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 30.32K.