Informații despre BLEND (BLEND) Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Pagină de internet oficială: https://www.blend.fan/ Carte albă: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Explorator de blocuri: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Cumpără BLEND acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BLEND (BLEND) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BLEND (BLEND), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 626.64K $ 626.64K $ 626.64K Maxim dintotdeauna: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0002984 $ 0.0002984 $ 0.0002984 Află mai mult despre prețul tokenului BLEND (BLEND)

Tokenomie pentru BLEND (BLEND): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BLEND (BLEND) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BLEND care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BLEND care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BLEND, explorează prețul în direct al tokenului BLEND!

Istoric de preț pentru BLEND (BLEND) Analiza istoricului de preț pentru BLEND ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BLEND!

Predicție de preț pentru BLEND Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BLEND? Pagina noastră de predicție de preț pentru BLEND combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BLEND!

