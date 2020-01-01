Tokenomie pentru Pudgy Penguins (PENGU) Descoperă informații cheie despre Pudgy Penguins (PENGU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pudgy Penguins (PENGU) Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Pagină de internet oficială: https://www.pudgypenguins.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv

Tokenomie și analiză de preț pentru Pudgy Penguins (PENGU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pudgy Penguins (PENGU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B Ofertă totală: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Ofertă aflată în circulație: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B Maxim dintotdeauna: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 Minim dintotdeauna: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Preț curent: $ 0.028257 $ 0.028257 $ 0.028257 Află mai mult despre prețul tokenului Pudgy Penguins (PENGU)

Tokenomie pentru Pudgy Penguins (PENGU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pudgy Penguins (PENGU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PENGU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PENGU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PENGU, explorează prețul în direct al tokenului PENGU!

Cum se cumpără PENGU Te interesează să adaugi Pudgy Penguins (PENGU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru PENGU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra PENGU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Pudgy Penguins (PENGU) Analiza istoricului de preț pentru PENGU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru PENGU!

Predicție de preț pentru PENGU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta PENGU? Pagina noastră de predicție de preț pentru PENGU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul PENGU!

