Informații despre Terra Classic (LUNC) Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token. Pagină de internet oficială: https://www.terra-classic.money Carte albă: https://classic-docs.terra.money Explorator de blocuri: https://finder.terra.money/classic

Tokenomie și analiză de preț pentru Terra Classic (LUNC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Terra Classic (LUNC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 294.22M $ 294.22M $ 294.22M Ofertă totală: $ 6.49T $ 6.49T $ 6.49T Ofertă aflată în circulație: $ 5.51T $ 5.51T $ 5.51T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 346.70M $ 346.70M $ 346.70M Maxim dintotdeauna: $ 0.00059231 $ 0.00059231 $ 0.00059231 Minim dintotdeauna: $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 $ 0.000016754152692065 Preț curent: $ 0.00005343 $ 0.00005343 $ 0.00005343 Află mai mult despre prețul tokenului Terra Classic (LUNC)

Tokenomie pentru Terra Classic (LUNC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Terra Classic (LUNC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri LUNC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri LUNC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru LUNC, explorează prețul în direct al tokenului LUNC!

