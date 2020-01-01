Tokenomie pentru Metafluence (METO) Descoperă informații cheie despre Metafluence (METO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

In Metafluence, a groundbreaking social metaverse platform, influencers are empowered to establish virtual storefronts known as Metahuts within the dynamic Virtual City. Through this innovative platform, influencers can effortlessly create personalized Metahuts, host exclusive private events, and interact with their fans in an immersive and engaging format. Metafluence not only provides a unique and vibrant environment but also introduces novel revenue streams for influencers. The company introduces a revolutionary concept called 'Influence to Earn,' where influencers have the opportunity to leverage their social influence and transform it into tangible earnings within our immersive virtual world. By encouraging influencers to transform their social media followers into the Metafluence community, we enable them to earn and thrive in this exciting new digital landscape. Our platform provides transparent, data-driven, and performance-oriented solutions that enable brands to partner with influencers and expand their presence in the metaverse and web3. Pagină de internet oficială: http://metafluence.com Carte albă: https://metafluence.gitbook.io/docs/ Cumpără METO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Metafluence (METO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Metafluence (METO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 128.22K $ 128.22K $ 128.22K Ofertă totală: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Ofertă aflată în circulație: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 341.91K $ 341.91K $ 341.91K Maxim dintotdeauna: $ 0.04077849 $ 0.04077849 $ 0.04077849 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0 $ 0 $ 0 Află mai mult despre prețul tokenului Metafluence (METO)

Tokenomie pentru Metafluence (METO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Metafluence (METO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri METO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri METO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru METO, explorează prețul în direct al tokenului METO!

Predicție de preț pentru METO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta METO? Pagina noastră de predicție de preț pentru METO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul METO!

