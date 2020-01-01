Tokenomie pentru MindNetwork FHE (FHE) Descoperă informații cheie despre MindNetwork FHE (FHE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MindNetwork FHE (FHE) Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems. Pagină de internet oficială: https://www.mindnetwork.xyz/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e

Tokenomie și analiză de preț pentru MindNetwork FHE (FHE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MindNetwork FHE (FHE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 12.10M $ 12.10M $ 12.10M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.60M $ 48.60M $ 48.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.16354 $ 0.16354 $ 0.16354 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.0486 $ 0.0486 $ 0.0486 Află mai mult despre prețul tokenului MindNetwork FHE (FHE)

Tokenomie pentru MindNetwork FHE (FHE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MindNetwork FHE (FHE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FHE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FHE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FHE, explorează prețul în direct al tokenului FHE!

Cum se cumpără FHE Te interesează să adaugi MindNetwork FHE (FHE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FHE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FHE pe MEXC!

Istoric de preț pentru MindNetwork FHE (FHE) Analiza istoricului de preț pentru FHE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FHE!

Predicție de preț pentru FHE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FHE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FHE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FHE!

