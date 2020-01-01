Tokenomie pentru XDC Network (XDC) Descoperă informații cheie despre XDC Network (XDC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre XDC Network (XDC) XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization. XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization. Pagină de internet oficială: https://www.xinfin.org/ Carte albă: https://xinfin.org/docs/whitepaper-tech.pdf Explorator de blocuri: https://xdcscan.com Cumpără XDC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru XDC Network (XDC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru XDC Network (XDC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.29B $ 1.29B $ 1.29B Ofertă totală: $ 38.02B $ 38.02B $ 38.02B Ofertă aflată în circulație: $ 17.75B $ 17.75B $ 17.75B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.77B $ 2.77B $ 2.77B Maxim dintotdeauna: $ 0.15599 $ 0.15599 $ 0.15599 Minim dintotdeauna: $ 0.000157131627911 $ 0.000157131627911 $ 0.000157131627911 Preț curent: $ 0.07292 $ 0.07292 $ 0.07292 Află mai mult despre prețul tokenului XDC Network (XDC)

Structura în profunzime a tokenului XDC Network (XDC) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri XDC. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. The XDC Network (XinFin) is an enterprise-grade, EVM-compatible Layer 1 blockchain designed for trade finance, tokenization, and decentralized applications. Its token economics are structured to support network security, incentivize participation, and foster ecosystem growth. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Pre-Mined Supply:

The entire XDC token supply was pre-mined at mainnet launch. There is no ongoing inflation or mining-based issuance. The supply is fixed, with no new tokens created post-launch.

The entire XDC token supply was pre-mined at mainnet launch. There is no ongoing inflation or mining-based issuance. The supply is fixed, with no new tokens created post-launch. Burn Mechanism:

The network supports token burning, which can reduce the circulating supply over time, typically as part of transaction fee mechanisms or protocol upgrades. Allocation Mechanism The initial allocation of XDC tokens was as follows: Category Allocation (XDC) Percentage Founders/Team 15,000,000,000 40% Ecosystem Development 10,000,000,000 27% Pre-Placement 10,000,000,000 27% Treasury 2,500,000,000 6% Total 37,500,000,000 100% Founders/Team: Allocated to founders, advisors, core team, and community at launch.

Allocated to founders, advisors, core team, and community at launch. Ecosystem Development: Dedicated to ecosystem growth, including bounties and grants.

Dedicated to ecosystem growth, including bounties and grants. Pre-Placement: Reserved for exchanges and early investors.

Reserved for exchanges and early investors. Treasury: Managed by the XDC Foundation for network maintenance and support. Usage and Incentive Mechanism Utility:

XDC is the native utility token for the network, used for: Transaction fees (gas) Settlement for DApps and smart contracts Staking and governance Collateral in DeFi protocols (e.g., minting stablecoins like FXD)

XDC is the native utility token for the network, used for: Staking and Masternodes: Validators (Masternode operators) must stake 10 million XDC and complete KYC. Stakers and nominators receive rewards for securing the network. Slashing is enforced for malicious or negligent behavior, penalizing bad actors.

Ecosystem Incentives: Grants, bounties, and community programs are funded from the ecosystem and treasury allocations to incentivize development and participation.

Locking Mechanism Validator Staking: Validators are required to lock 10 million XDC to operate a masternode. Staked tokens are locked for the duration of validator participation. Slashing can result in partial or full loss of staked tokens for protocol violations.

Delegated Staking: Users can delegate XDC to validators, with tokens locked for the staking period. Unstaking typically involves a waiting period before tokens are released.

Unlocking Time Team and Early Investor Allocations: While the initial supply was pre-mined and distributed, vesting or lock-up schedules for team and early investors are not explicitly detailed in public documentation. However, standard industry practice suggests multi-year vesting to align incentives and prevent immediate large-scale selling.

Staking Unlocks: Unstaking XDC from validator or delegator roles requires a waiting period (unstaking delay), after which tokens become liquid and transferable.

Ecosystem and Treasury: Tokens allocated for ecosystem development and treasury are unlocked and distributed according to programmatic or governance-driven schedules.

Governance and Upgrades On-Chain Governance: Token holders can participate in governance, including voting on protocol upgrades and proposals (XIPs). Governance is designed to be decentralized and inclusive, with mechanisms for community input and decision-making.

Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed, pre-mined supply; no ongoing inflation Allocation Founders/Team (40%), Ecosystem (27%), Pre-Placement (27%), Treasury (6%) Usage Gas, DApp settlement, staking, governance, DeFi collateral Incentives Staking rewards, ecosystem grants, bounties, slashing for misbehavior Locking Validator/delegator staking (10M XDC per validator), slashing risk Unlocking Unstaking delay for validators/delegators; vesting for team/investors (details limited) Governance On-chain voting, XIP proposals, community-driven upgrades Additional Notes EVM Compatibility:

XDC Network is fully EVM-compatible, supporting standard token types (XRC20, XRC721, XRC1155) and enabling seamless integration with Ethereum-based tools and DApps.

XDC Network is fully EVM-compatible, supporting standard token types (XRC20, XRC721, XRC1155) and enabling seamless integration with Ethereum-based tools and DApps. Enterprise Focus:

The network is optimized for institutional use cases, including trade finance, asset tokenization, and compliance solutions.

The network is optimized for institutional use cases, including trade finance, asset tokenization, and compliance solutions. Low Fees and High Throughput:

Transactions are fast (2-second block time) and cost-effective (near-zero gas fees), supporting scalable enterprise and DeFi applications. Implications and Considerations Sustainability:

The fixed supply and burn mechanisms help maintain long-term value and reduce inflation risk.

The fixed supply and burn mechanisms help maintain long-term value and reduce inflation risk. Security:

The combination of staking, slashing, and KYC for validators enhances network security and trust.

The combination of staking, slashing, and KYC for validators enhances network security and trust. Ecosystem Growth:

Significant allocations for ecosystem development and treasury ensure ongoing support for innovation and adoption.

Significant allocations for ecosystem development and treasury ensure ongoing support for innovation and adoption. Transparency:

While the initial allocation is clear, more granular details on vesting and unlock schedules for team and investors would further enhance transparency. In summary, XDC Network’s token economics are designed to balance security, utility, and ecosystem growth, with a strong focus on enterprise adoption and sustainable network incentives.

Tokenomie pentru XDC Network (XDC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru XDC Network (XDC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri XDC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri XDC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru XDC, explorează prețul în direct al tokenului XDC!

Cum se cumpără XDC Te interesează să adaugi XDC Network (XDC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru XDC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra XDC pe MEXC!

Istoric de preț pentru XDC Network (XDC) Analiza istoricului de preț pentru XDC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru XDC!

Predicție de preț pentru XDC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta XDC? Pagina noastră de predicție de preț pentru XDC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul XDC!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!