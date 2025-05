XDC

XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

NumeXDC

PozițieNo.73

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0002%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.21%

Ofertă află în circulație16,215,480,649.75

Ofertă maximă0

Ofertă totală37,995,665,921.25

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.19387438,2021-08-21

Cel mai mic preț0.000157131627911,2019-06-20

Lanț de blocuri publicXDC

