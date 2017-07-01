TRON: Dezvoltarea Web-ului decentralizat TRON este dedicat construirii infrastructurii pentru un Internet cu adevărat descentralizat. Protocolul TRON, unul dintre cele mai mari sisteme de operare bazate pe blockchain din lume, oferă scalabilitate, disponibilitate ridicată și suport pentru calcul de înaltă capacitate (HTC), servind ca fundație pentru toate aplicațiile descentralizate din ecosistemul TRON. De asemenea, oferă o compatibilitate mai bună pentru contractele inteligente Ethereum printr-o platformă inovatoare și pliabilă de contracte inteligente. Din 24 iulie 2018, TRON a achiziționat BitTorrent Inc., o companie de tehnologie online cu sediul în San Francisco. Aceasta proiectează tehnologii distribuite care se adaptează eficient, mențin inteligența la margine și le oferă creatorilor și consumatorilor controlul asupra conținutului lor și datelor. În fiecare lună, mai mult de 170 de milioane de oameni folosesc produsele dezvoltate de BitTorrent Inc. Protocoalele sale facilitează până la 40% din traficul global de Internet în fiecare zi. Acum, TRON este unul dintre cele mai mari sisteme de operare bazate pe blockchain din lume, cu peste 100 de milioane de utilizatori.

