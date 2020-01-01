Tokenomie pentru MYX Finance (MYX) Descoperă informații cheie despre MYX Finance (MYX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre MYX Finance (MYX) MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Pagină de internet oficială: https://app.myx.finance Carte albă: https://myxfinance.gitbook.io/myx Explorator de blocuri: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Cumpără MYX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru MYX Finance (MYX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru MYX Finance (MYX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 197.11M $ 197.11M $ 197.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.31B $ 9.31B $ 9.31B Maxim dintotdeauna: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Minim dintotdeauna: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Preț curent: $ 9.3133 $ 9.3133 $ 9.3133 Află mai mult despre prețul tokenului MYX Finance (MYX)

Tokenomie pentru MYX Finance (MYX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru MYX Finance (MYX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri MYX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri MYX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru MYX, explorează prețul în direct al tokenului MYX!

Cum se cumpără MYX Te interesează să adaugi MYX Finance (MYX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru MYX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra MYX pe MEXC!

Istoric de preț pentru MYX Finance (MYX) Analiza istoricului de preț pentru MYX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru MYX!

Predicție de preț pentru MYX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta MYX? Pagina noastră de predicție de preț pentru MYX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul MYX!

