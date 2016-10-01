Tokenomie pentru Zcash (ZEC) Descoperă informații cheie despre Zcash (ZEC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Zcash (ZEC) Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors. Pagină de internet oficială: https://z.cash/ Carte albă: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Explorator de blocuri: https://zcashblockexplorer.com/ Cumpără ZEC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Zcash (ZEC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Zcash (ZEC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 898.17M $ 898.17M $ 898.17M Ofertă totală: $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M Ofertă aflată în circulație: $ 16.23M $ 16.23M $ 16.23M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Maxim dintotdeauna: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 Minim dintotdeauna: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Preț curent: $ 55.33 $ 55.33 $ 55.33 Află mai mult despre prețul tokenului Zcash (ZEC)

Tokenomie pentru Zcash (ZEC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Zcash (ZEC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ZEC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ZEC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ZEC, explorează prețul în direct al tokenului ZEC!

Cum se cumpără ZEC Te interesează să adaugi Zcash (ZEC) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ZEC, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ZEC pe MEXC!

Istoric de preț pentru Zcash (ZEC) Analiza istoricului de preț pentru ZEC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ZEC!

Predicție de preț pentru ZEC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ZEC? Pagina noastră de predicție de preț pentru ZEC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ZEC!

