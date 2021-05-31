Tokenomie pentru SOLANIUM (SLIM) Descoperă informații cheie despre SOLANIUM (SLIM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre SOLANIUM (SLIM) Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Pagină de internet oficială: https://www.solanium.io/ Carte albă: https://docs.solanium.io/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Cumpără SLIM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru SOLANIUM (SLIM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru SOLANIUM (SLIM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Maxim dintotdeauna: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 Minim dintotdeauna: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Preț curent: $ 0.03103 $ 0.03103 $ 0.03103 Află mai mult despre prețul tokenului SOLANIUM (SLIM)

Tokenomie pentru SOLANIUM (SLIM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru SOLANIUM (SLIM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri SLIM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri SLIM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru SLIM, explorează prețul în direct al tokenului SLIM!

Cum se cumpără SLIM Te interesează să adaugi SOLANIUM (SLIM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru SLIM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra SLIM pe MEXC!

Istoric de preț pentru SOLANIUM (SLIM) Analiza istoricului de preț pentru SLIM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru SLIM!

Predicție de preț pentru SLIM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta SLIM? Pagina noastră de predicție de preț pentru SLIM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul SLIM!

