Informații despre Paal AI (PAAL) Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry. Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry. Pagină de internet oficială: https://www.paal.ai/ Carte albă: https://docs.paal.ai/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x14fee680690900ba0cccfc76ad70fd1b95d10e16

Tokenomie și analiză de preț pentru Paal AI (PAAL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Paal AI (PAAL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.72M $ 45.72M $ 45.72M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 994.50M $ 994.50M $ 994.50M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 45.97M $ 45.97M $ 45.97M Maxim dintotdeauna: $ 0.49498 $ 0.49498 $ 0.49498 Minim dintotdeauna: $ 0.000045882830722914 $ 0.000045882830722914 $ 0.000045882830722914 Preț curent: $ 0.04597 $ 0.04597 $ 0.04597 Află mai mult despre prețul tokenului Paal AI (PAAL)

Structura în profunzime a tokenului Paal AI (PAAL) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri PAAL. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview PAAL AI ($PAAL) is an Ethereum-based utility token designed to power the PAAL AI ecosystem, which offers AI-driven products and services such as customizable virtual assistants, content creation, crypto trading automation, and more. The tokenomics are structured to incentivize participation, reward holders, and ensure the long-term sustainability of the platform. Issuance Mechanism Blockchain Platform: Ethereum

Ethereum Total Supply: 1,000,000,000 $PAAL (1 Billion)

1,000,000,000 $PAAL (1 Billion) Smart Contract: Renounced for transparency and security, meaning no single party can alter the contract after deployment. Allocation Mechanism While a detailed allocation table (e.g., % to team, investors, ecosystem, etc.) was not found in the available sources, the following high-level distribution is confirmed: Distributed among: Users, development team, and reserved for future use.

Users, development team, and reserved for future use. No transaction taxes on buys and sells (as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: 1% to stakers (ETH payout) 1% to marketing 1% to buyback and burn 1% to development

(as of the latest update), but a 4% tax structure was previously mentioned in some sources, allocated as follows: Usage and Incentive Mechanism $PAAL is designed with multiple utilities and incentives: Mechanism Description Staking Stake $PAAL to earn competitive rewards, including ETH revenue sharing and additional $PAAL. Revenue Sharing 50% of certain ecosystem revenues are distributed to stakers. Buybacks Tokens repurchased by the platform are redirected into staking pools to boost rewards. Exclusive AI Services $PAAL unlocks premium access to advanced AI tools and services. Trading Volume Rewards 1% of all trading volume is distributed as rewards to stakers. Referral & Compounding Referral system and auto-compound features enhance community growth and rewards. Locking Mechanism Staking Pools: Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days).

Multiple pools with different lockup durations (e.g., 14, 28, 56 days). Lockup Impact: Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards.

Longer lockups typically offer higher APRs and a greater share of ETH rewards. Unstaking: Users can unstake at any time, but doing so before the end of the lockup period forfeits accumulated ETH rewards. Unlocking Time Staking Pools: Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal.

Each pool has a defined lockup period (e.g., 14, 28, 56 days). After this period, tokens and rewards become available for withdrawal. Reward Claiming: ETH and $PAAL rewards can be claimed through the platform’s dashboard. Users can choose to compound, relock, or withdraw their rewards. Token Utility Payment: Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features.

Used for lifetime access to the PAAL platform and premium features. Ecosystem Access: Required for participation in various AI-powered services and products.

Required for participation in various AI-powered services and products. Governance: While not explicitly stated, tokens may be used for future governance as the ecosystem evolves. Summary Table Aspect Details Issuance 1B tokens, Ethereum, smart contract renounced Allocation Users, team, future reserves; 4% tax (if active) split among stakers, marketing, etc. Usage/Incentives Staking, revenue sharing, buybacks, exclusive services, trading rewards, referrals Locking Staking pools with 14/28/56-day lockups; longer lockups = higher rewards Unlocking After lockup period, tokens and rewards are claimable Additional Notes Transparency: The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing.

The platform emphasizes transparency, with smart contract renouncement and public revenue sharing. Ecosystem Growth: Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders.

Revenue from AI services, trading fees, and partnerships is used to fund rewards and buybacks, aligning incentives for long-term holders. Platform Access: $PAAL is required for premium AI services, making it integral to the ecosystem’s utility. For the most up-to-date and detailed breakdown, including any changes to allocation or vesting, refer to the official PAAL AI documentation and staking platform.

Tokenomie pentru Paal AI (PAAL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Paal AI (PAAL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri PAAL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri PAAL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru PAAL, explorează prețul în direct al tokenului PAAL!

