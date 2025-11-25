Ce este IDLETRADEX

Tokenomie și analiză de preț pentru IdleTradeX (IDLETRADEX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru IdleTradeX (IDLETRADEX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 58.35K $ 58.35K $ 58.35K Maxim dintotdeauna: $ 0.375 $ 0.375 $ 0.375 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.000001167 $ 0.000001167 $ 0.000001167 Află mai mult despre prețul tokenului IdleTradeX (IDLETRADEX) Cumpără IDLETRADEX acum!

Informații despre IdleTradeX (IDLETRADEX) IdleTradeX is a decentralized marketplace for idle goods, combining NFT authentication, real-world asset (RWA) tokenization, and on-chain settlement. It ensures second-hand items are traded with verified authenticity, transparency, and sustainable incentives. IdleTradeX is a decentralized marketplace for idle goods, combining NFT authentication, real-world asset (RWA) tokenization, and on-chain settlement. It ensures second-hand items are traded with verified authenticity, transparency, and sustainable incentives. Pagină de internet oficială: https://idletradex.xyz/ Carte albă: https://idletradex.xyz/whitepaper.html Explorator de blocuri: https://basescan.org/token/0x7EF216353D846eb57a0135c94c8DFAf07A0ebBBD

Tokenomie pentru IdleTradeX (IDLETRADEX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru IdleTradeX (IDLETRADEX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri IDLETRADEX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri IDLETRADEX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru IDLETRADEX, explorează prețul în direct al tokenului IDLETRADEX!

Cum se cumpără IDLETRADEX Te interesează să adaugi IdleTradeX (IDLETRADEX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru IDLETRADEX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra IDLETRADEX pe MEXC! Istoric de preț pentru IdleTradeX (IDLETRADEX) Analiza istoricului de preț pentru IDLETRADEX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru IDLETRADEX! Predicție de preț pentru IDLETRADEX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta IDLETRADEX? Pagina noastră de predicție de preț pentru IDLETRADEX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul IDLETRADEX!

