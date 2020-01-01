Tokenomie pentru Newton Protocol (NEWT) Descoperă informații cheie despre Newton Protocol (NEWT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Newton Protocol (NEWT) Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. Pagină de internet oficială: https://newt.foundation Carte albă: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

Tokenomie și analiză de preț pentru Newton Protocol (NEWT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Newton Protocol (NEWT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 45.13M $ 45.13M $ 45.13M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 209.90M $ 209.90M $ 209.90M Maxim dintotdeauna: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 Minim dintotdeauna: $ 0.2017880282096782 $ 0.2017880282096782 $ 0.2017880282096782 Preț curent: $ 0.2099 $ 0.2099 $ 0.2099 Află mai mult despre prețul tokenului Newton Protocol (NEWT)

Tokenomie pentru Newton Protocol (NEWT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Newton Protocol (NEWT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri NEWT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri NEWT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru NEWT, explorează prețul în direct al tokenului NEWT!

Cum se cumpără NEWT Te interesează să adaugi Newton Protocol (NEWT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru NEWT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra NEWT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Newton Protocol (NEWT) Analiza istoricului de preț pentru NEWT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru NEWT!

Predicție de preț pentru NEWT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta NEWT? Pagina noastră de predicție de preț pentru NEWT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul NEWT!

