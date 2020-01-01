Tokenomie pentru Bondex (BDXN) Descoperă informații cheie despre Bondex (BDXN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bondex (BDXN) Bondex is building a next-generation, on-chain professional network that focuses on talent, reputation, and economic opportunities. This platform aims to reshape the professional networking landscape, offering users a decentralized space to establish verifiable reputations and access new economic opportunities. Pagină de internet oficială: https://bondex.app/ Carte albă: https://bondex.gitbook.io/bondex/whitepaper-2.0 Explorator de blocuri: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xbdbdbdd0c22888e63cb9098ad6d68439197cb091

Tokenomie și analiză de preț pentru Bondex (BDXN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bondex (BDXN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.10M $ 6.10M $ 6.10M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 160.00M $ 160.00M $ 160.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.13M $ 38.13M $ 38.13M Maxim dintotdeauna: $ 2 $ 2 $ 2 Minim dintotdeauna: $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 $ 0.02794707527092435 Preț curent: $ 0.03813 $ 0.03813 $ 0.03813 Află mai mult despre prețul tokenului Bondex (BDXN)

Tokenomie pentru Bondex (BDXN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bondex (BDXN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BDXN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BDXN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BDXN, explorează prețul în direct al tokenului BDXN!

Cum se cumpără BDXN Te interesează să adaugi Bondex (BDXN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BDXN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P.

Istoric de preț pentru Bondex (BDXN) Analiza istoricului de preț pentru BDXN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BDXN!

Predicție de preț pentru BDXN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BDXN? Pagina noastră de predicție de preț pentru BDXN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BDXN!

