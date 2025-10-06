Prețul în timp real pentru Newton Protocol astăzi este 0.201 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NEWT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NEWT pe MEXC acum.Prețul în timp real pentru Newton Protocol astăzi este 0.201 USD. Urmărește în timp real actualizările de preț pentru NEWT în USD, graficele în timp real, capitalizarea de piață, volumul pe 24 de ore și multe altele. Explorează cu ușurință tendința prețurilor pentru NEWT pe MEXC acum.

Mai multe despre NEWT

Informații de preț pentru NEWT

Carte albă pentru NEWT

Pagina oficială pentru NEWT

Tokenomie pentru NEWT

Prognoza prețurilor pentru NEWT

Istoric NEWT

Ghid de cumpărare NEWT

Convertor valutar NEWT în fiduciar

NEWT Spot

Pre-piață

Earn

Airdrop+

Știri

Blog

Învață

Logo Newton Protocol

Pret Newton Protocol (NEWT)

Preț în timp real pentru 1 NEWT în USD:

$0.2008
$0.2008$0.2008
-1.66%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) graficul prețurilor în timp real
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:26:15 (UTC+8)

Informații privind prețul pentru Newton Protocol (NEWT) (USD)

Interval de modificare a prețului în 24 de ore:
$ 0.1997
$ 0.1997$ 0.1997
Minim 24 h
$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094
Maxim 24 h

$ 0.1997
$ 0.1997$ 0.1997

$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

-0.20%

-1.66%

-3.04%

-3.04%

Prețul în timp real pentru Newton Protocol (NEWT) este $ 0.201. În ultimele 24 de ore, tokenul NEWT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1997 și un maxim de $ 0.2094, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEWT este $ 0.83373560557428, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.18424447847964207.

În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEWT s-a modificat cu -0.20% în decursul ultimei ore, cu -1.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.

Informații privind piața Newton Protocol (NEWT)

No.636

$ 43.22M
$ 43.22M$ 43.22M

$ 464.55K
$ 464.55K$ 464.55K

$ 201.00M
$ 201.00M$ 201.00M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Capitalizarea de piață actuală pentru Newton Protocol este $ 43.22M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 464.55K. Oferta aflată în circulație pentru NEWT este 215.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 201.00M.

Istoric de preț pentru Newton Protocol (NEWT) USD

Urmărește modificările de preț pentru Newton Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:

PerioadăModificare (USD)Modificare (%)
Astăzi$ -0.00339-1.66%
30 de zile$ -0.0557-21.70%
60 de zile$ -0.1408-41.20%
90 de zile$ -0.1236-38.08%
Modificare de preț astăzi pentru Newton Protocol

Astăzi, NEWT a înregistrat o modificare de $ -0.00339 (-1.66%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.

Modificare de preț pe 30 de zile pentru Newton Protocol

În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0557 (-21.70%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.

Modificare de preț pe 60 de zile pentru Newton Protocol

Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NEWT a văzut o modificare de $ -0.1408 (-41.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.

Modificare de preț pe 90 de zile pentru Newton Protocol

Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1236 (-38.08%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.

Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Newton Protocol (NEWT)?

Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Newton Protocol.

Ce este Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Tokenul Newton Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Newton Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.

În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NEWT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Newton Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.

Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Newton Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.

Predicție de preț pentru Newton Protocol (USD)

Ce valoare va avea Newton Protocol (NEWT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Newton Protocol (NEWT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Newton Protocol.

Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Newton Protocol!

Tokenomie pentru Newton Protocol (NEWT)

Înțelegerea tokenomică a Newton Protocol (NEWT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NEWT!

Cum se cumpără Newton Protocol (NEWT)

Vrei să știi cum să cumperi Newton Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Newton Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.

NEWT în monede locale

1 Newton Protocol(NEWT) în VND
5,289.315
1 Newton Protocol(NEWT) în AUD
A$0.30351
1 Newton Protocol(NEWT) în GBP
0.14874
1 Newton Protocol(NEWT) în EUR
0.17085
1 Newton Protocol(NEWT) în USD
$0.201
1 Newton Protocol(NEWT) în MYR
RM0.8442
1 Newton Protocol(NEWT) în TRY
8.32341
1 Newton Protocol(NEWT) în JPY
¥29.949
1 Newton Protocol(NEWT) în ARS
ARS$286.73253
1 Newton Protocol(NEWT) în RUB
16.55637
1 Newton Protocol(NEWT) în INR
17.83473
1 Newton Protocol(NEWT) în IDR
Rp3,349.99866
1 Newton Protocol(NEWT) în KRW
283.09845
1 Newton Protocol(NEWT) în PHP
11.6379
1 Newton Protocol(NEWT) în EGP
￡E.9.60981
1 Newton Protocol(NEWT) în BRL
R$1.07133
1 Newton Protocol(NEWT) în CAD
C$0.27939
1 Newton Protocol(NEWT) în BDT
24.45165
1 Newton Protocol(NEWT) în NGN
294.28812
1 Newton Protocol(NEWT) în COP
$782.10105
1 Newton Protocol(NEWT) în ZAR
R.3.45921
1 Newton Protocol(NEWT) în UAH
8.28924
1 Newton Protocol(NEWT) în TZS
T.Sh.493.857
1 Newton Protocol(NEWT) în VES
Bs37.185
1 Newton Protocol(NEWT) în CLP
$192.759
1 Newton Protocol(NEWT) în PKR
Rs56.53929
1 Newton Protocol(NEWT) în KZT
110.01534
1 Newton Protocol(NEWT) în THB
฿6.51843
1 Newton Protocol(NEWT) în TWD
NT$6.11844
1 Newton Protocol(NEWT) în AED
د.إ0.73767
1 Newton Protocol(NEWT) în CHF
Fr0.15879
1 Newton Protocol(NEWT) în HKD
HK$1.56378
1 Newton Protocol(NEWT) în AMD
֏77.01114
1 Newton Protocol(NEWT) în MAD
.د.م1.82709
1 Newton Protocol(NEWT) în MXN
$3.69237
1 Newton Protocol(NEWT) în SAR
ريال0.75174
1 Newton Protocol(NEWT) în ETB
Br29.16309
1 Newton Protocol(NEWT) în KES
KSh25.95714
1 Newton Protocol(NEWT) în JOD
د.أ0.142509
1 Newton Protocol(NEWT) în PLN
0.72963
1 Newton Protocol(NEWT) în RON
лв0.87033
1 Newton Protocol(NEWT) în SEK
kr1.88739
1 Newton Protocol(NEWT) în BGN
лв0.33366
1 Newton Protocol(NEWT) în HUF
Ft66.57723
1 Newton Protocol(NEWT) în CZK
4.1607
1 Newton Protocol(NEWT) în KWD
د.ك0.061506
1 Newton Protocol(NEWT) în ILS
0.6633
1 Newton Protocol(NEWT) în BOB
Bs1.3869
1 Newton Protocol(NEWT) în AZN
0.3417
1 Newton Protocol(NEWT) în TJS
SM1.87131
1 Newton Protocol(NEWT) în GEL
0.54672
1 Newton Protocol(NEWT) în AOA
Kz184.23459
1 Newton Protocol(NEWT) în BHD
.د.ب0.075576
1 Newton Protocol(NEWT) în BMD
$0.201
1 Newton Protocol(NEWT) în DKK
kr1.28037
1 Newton Protocol(NEWT) în HNL
L5.25615
1 Newton Protocol(NEWT) în MUR
9.10731
1 Newton Protocol(NEWT) în NAD
$3.46323
1 Newton Protocol(NEWT) în NOK
kr2.00598
1 Newton Protocol(NEWT) în NZD
$0.34371
1 Newton Protocol(NEWT) în PAB
B/.0.201
1 Newton Protocol(NEWT) în PGK
K0.85425
1 Newton Protocol(NEWT) în QAR
ر.ق0.73164
1 Newton Protocol(NEWT) în RSD
дин.20.0598
1 Newton Protocol(NEWT) în UZS
soʻm2,421.68619
1 Newton Protocol(NEWT) în ALL
L16.56039
1 Newton Protocol(NEWT) în ANG
ƒ0.35979
1 Newton Protocol(NEWT) în AWG
ƒ0.3618
1 Newton Protocol(NEWT) în BBD
$0.402
1 Newton Protocol(NEWT) în BAM
KM0.33366
1 Newton Protocol(NEWT) în BIF
Fr591.141
1 Newton Protocol(NEWT) în BND
$0.25728
1 Newton Protocol(NEWT) în BSD
$0.201
1 Newton Protocol(NEWT) în JMD
$32.27256
1 Newton Protocol(NEWT) în KHR
807.22806
1 Newton Protocol(NEWT) în KMF
Fr84.219
1 Newton Protocol(NEWT) în LAK
4,369.56513
1 Newton Protocol(NEWT) în LKR
Rs60.77838
1 Newton Protocol(NEWT) în MDL
L3.36474
1 Newton Protocol(NEWT) în MGA
Ar897.32028
1 Newton Protocol(NEWT) în MOP
P1.61001
1 Newton Protocol(NEWT) în MVR
3.0753
1 Newton Protocol(NEWT) în MWK
MK348.95811
1 Newton Protocol(NEWT) în MZN
MT12.8439
1 Newton Protocol(NEWT) în NPR
Rs28.5822
1 Newton Protocol(NEWT) în PYG
1,415.442
1 Newton Protocol(NEWT) în RWF
Fr290.847
1 Newton Protocol(NEWT) în SBD
$1.65423
1 Newton Protocol(NEWT) în SCR
2.93862
1 Newton Protocol(NEWT) în SRD
$7.6581
1 Newton Protocol(NEWT) în SVC
$1.75674
1 Newton Protocol(NEWT) în SZL
L3.46122
1 Newton Protocol(NEWT) în TMT
m0.7035
1 Newton Protocol(NEWT) în TND
د.ت0.585312
1 Newton Protocol(NEWT) în TTD
$1.36077
1 Newton Protocol(NEWT) în UGX
Sh695.46
1 Newton Protocol(NEWT) în XAF
Fr112.359
1 Newton Protocol(NEWT) în XCD
$0.5427
1 Newton Protocol(NEWT) în XOF
Fr112.359
1 Newton Protocol(NEWT) în XPF
Fr20.301
1 Newton Protocol(NEWT) în BWP
P2.66928
1 Newton Protocol(NEWT) în BZD
$0.40401
1 Newton Protocol(NEWT) în CVE
$18.87591
1 Newton Protocol(NEWT) în DJF
Fr35.778
1 Newton Protocol(NEWT) în DOP
$12.5826
1 Newton Protocol(NEWT) în DZD
د.ج26.02548
1 Newton Protocol(NEWT) în FJD
$0.45225
1 Newton Protocol(NEWT) în GNF
Fr1,747.695
1 Newton Protocol(NEWT) în GTQ
Q1.53966
1 Newton Protocol(NEWT) în GYD
$42.03111
1 Newton Protocol(NEWT) în ISK
kr24.321

Resursă Newton Protocol

Pentru o înțelegere mai aprofundată a Newton Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:

Carte albă
Pagina web Newton Protocol oficială
Explorator de blocuri

Oamenii mai întreabă: Alte întrebări despre Newton Protocol

Cât valorează Newton Protocol (NEWT) astăzi?
Prețul pe viu pentru NEWT în USD este 0.201 USD, actualizat în timp real cu cele mai noi date de piață.
Care este prețul actual pentru NEWT în USD?
Prețul actual pentru NEWT la USD este $ 0.201. Consultă Convertorul MEXC pentru conversia precisă a tokenurilor.
Care este capitalizarea de piață pentru Newton Protocol?
Capitalizarea de piață pentru NEWT este $ 43.22M USD. Capitalizare de piață = prețul curent × oferta aflată în circulație. Acesta indică valoarea de piață totală a tokenului și clasamentul acestuia.
Care este oferta aflată în circulație pentru NEWT?
Ofertă aflată în circulație pentru NEWT este 215.00M USD.
Care a fost prețul maxim dintotdeauna (ATH) pentru NEWT?
NEWT a obținut un preț ATH de 0.83373560557428 USD.
Care a fost prețul minim dintotdeauna (ATL) pentru NEWT?
NEWT a avut un preț ATL de 0.18424447847964207 USD.
Care este volumul de tranzacționare pentru NEWT?
Volumul de tranzacționare în timp real pe 24 de ore pentru NEWT este $ 464.55K USD.
Va crește NEWT în acest an?
NEWT ar putea crește în acest an, în funcție de condițiile de piață și de evoluția proiectelor. Consultă predicția de preț pentru NEWT pentru o analiză mai aprofundată.
Ultima actualizare a paginii: 2025-10-06 03:26:15 (UTC+8)

Actualizări importante din industrie pentru Newton Protocol (NEWT)

Timp (UTC+8)TipInformații
10-05 21:29:00Actualizări din industrie
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Actualizări din industrie
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Date pe lanț
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Actualizări din industrie
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Actualizări din industrie
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Actualizări din industrie
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Știri populare

Bitcoin ajunge la 125K $! Zcash (ZEC) conduce creșterea monedelor de confidențialitate în ultima raliu crypto

October 5, 2025

SEC vs Inovație: Ce înseamnă Ultima Decizie

October 5, 2025

Actualizare pe piața Bitcoin: BTC atinge un maxim istoric de peste 125,000 USD

October 5, 2025
Vezi mai multe

Declinarea responsabilității

Prețurile criptomonedelor sunt supuse unor riscuri ridicate de piață și volatilității prețurilor. Ar trebui să investești în proiecte și produse cu care te-ai familiarizat și ale căror riscuri aferente le înțelegi. Trebuie să analizezi cu atenție propria ta experiență legată de investiții, situația financiară, obiectivele de investiție și toleranța la risc și să consulți un consilier financiar independent înainte de a face orice investiție. Acest material nu trebuie interpretat ca un sfat financiar. Performanța trecută nu este un indicator de încredere al performanței viitoare. Valoarea investiției tale poate scădea sau crește și este posibil să nu primești înapoi suma investită. Răspunzi exclusiv pentru deciziile de investiții pe care le iei. MEXC nu răspunde pentru orice pierderi pe care le poți suferi. Pentru mai multe informații, consultă Condițiile de utilizare și Avertismentul privind riscurile. Reține, de asemenea, că datele referitoare la criptomonedele menționate mai sus prezentate aici (cum ar fi prețul actual) se bazează pe surse terțe. Acestea îți sunt prezentate „ca atare” și numai în scop informativ, fără reprezentare sau garanție de niciun fel. De asemenea, linkurile furnizate către pagini terțe nu sunt sub controlul MEXC. MEXC nu răspunde pentru fiabilitatea și acuratețea acestor pagini terțe și conținutul acestora.

Calculator NEWT în USD

Sumă

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.201 USD

Tranzacționează NEWT

NEWT/USDC
$0.2008
$0.2008$0.2008
-1.84%
NEWT/USDT
$0.2008
$0.2008$0.2008
-1.71%

Alătură-te MEXC astăzi

Comision Maker spot --, comision Taker spot --
Comision Maker contracte la termen --, comision Taker contracte la termen --