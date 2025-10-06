Pret Newton Protocol (NEWT)
Prețul în timp real pentru Newton Protocol (NEWT) este $ 0.201. În ultimele 24 de ore, tokenul NEWT a fost tranzacționat între un minim de $ 0.1997 și un maxim de $ 0.2094, indicând volatilitatea activă a pieței. Prețul maxim dintotdeauna pentru NEWT este $ 0.83373560557428, în timp ce prețul minim dintotdeauna este $ 0.18424447847964207.
În ceea ce privește performanța pe termen scurt, NEWT s-a modificat cu -0.20% în decursul ultimei ore, cu -1.66% în decursul ultimelor 24 de ore și cu -3.04% în ultimele 7 zile. Acest lucru îți oferă o imagine de ansamblu rapidă a celor mai recente tendințe de preț și a dinamicii pieței pe MEXC.
Capitalizarea de piață actuală pentru Newton Protocol este $ 43.22M, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de $ 464.55K. Oferta aflată în circulație pentru NEWT este 215.00M, cu o ofertă totală de 1000000000. Valoarea integral diluată (FDV) a tokenului este $ 201.00M.
Urmărește modificările de preț pentru Newton Protocol pentru astăzi, 30 de zile, 60 de zile și 90 de zile:
Astăzi, NEWT a înregistrat o modificare de $ -0.00339 (-1.66%), reflectând ultima sa activitate de pe piață.
În ultimele 30 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.0557 (-21.70%), indicând performanța pe termen scurt a tokenului.
Extinzând vizualizarea la 60 de zile, NEWT a văzut o modificare de $ -0.1408 (-41.20%), oferind o perspectivă mai largă asupra performanței sale.
Privind tendința pe 90 de zile, prețul s-a deplasat cu $ -0.1236 (-38.08%), oferind o perspectivă asupra traiectoriei pe termen lung a tokenului.
Vrei să deblochezi istoricul de preț dintotdeauna și mișcările de preț pentru Newton Protocol (NEWT)?
Consultă acum pagina cu istoricul de preț pentru Newton Protocol.
Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.
Tokenul Newton Protocol este disponibil pe MEXC, oferindu-ți confortul de a cumpăra, deține, transfera și miza tokenul direct pe platforma noastră. Indiferent dacă te numeri printre investitorii experimentați sau cei începători în lumea criptomonedelor, MEXC oferă o interfață ușor de utilizat și o varietate de instrumente pentru a-ți gestiona eficient investițiile Newton Protocol. Pentru informații mai detaliate despre acest token, te invităm să vizitezi pagina noastră de prezentare a activelor digitale.
În plus, poți:
- Verifica disponibilitatea de mizare pentru NEWT pentru a vedea cum poți obține recompense pentru fondurile tale
- Citi recenzii și analize despre Newton Protocol pe blogul nostru pentru a fi la curent cu cele mai recente tendințe ale pieței și informații de la experți.
Resursele noastre cuprinzătoare sunt concepute pentru a-ți face experiența de cumpărare Newton Protocol fluidă și informată, asigurându-ne că ai toate instrumentele și cunoștințele necesare pentru a investi cu încredere.
Ce valoare va avea Newton Protocol (NEWT) în USD mâine, săptămâna viitoare sau luna viitoare? La ce valoare ar putea fi evaluate activele tale Newton Protocol (NEWT) în 2025, 2026, 2027, 2028 sau chiar peste 10 sau 20 de ani? Folosește instrumentul nostru de predicție a prețurilor pentru a explora previziunile pe termen scurt și lung pentru Newton Protocol.
Aruncă acum o privire peste predicția de preț pentru Newton Protocol!
Înțelegerea tokenomică a Newton Protocol (NEWT) poate oferi o perspectivă mai profundă asupra valorii sale pe termen lung și a potențialului de creștere. De la modul în care sunt distribuite tokenurile la modul în care este gestionată oferta, tokenomia dezvăluie structura de bază a economiei unui proiect. Află acum despre tokenomia extinsă pentru NEWT!
Vrei să știi cum să cumperi Newton Protocol? Procesul este simplu și fără probleme! Poți cumpăra Newton Protocol cu ușurință pe MEXC urmărind ghidul nostru de cumpărare pas cu pas. Îți oferim instrucțiuni detaliate și tutoriale video, care îți arată cum să te înscrii pe MEXC și să utilizezi diferitele opțiuni de plată convenabile disponibile.
Pentru o înțelegere mai aprofundată a Newton Protocol, îți recomandăm să explorezi resurse suplimentare, cum ar fi cartea albă, pagina web oficială și alte publicații:
